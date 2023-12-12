Месси и Роналду снова встретятся на футбольном поле
„Интер Майами“ Месси проведет товарищеский матч с „Аль-Насром“ Роналду. Клуб МЛС объявил о проведении двух товарищеских матчей в Саудовской Аравии – против „Аль-Хилаля“ и „Аль-Насра“.
Матчи пройдут в Эр-Рияде 29 января и 1 февраля 2024 года.
Таким образом, форвард американской команды Лионель Месси может сыграть против нападающего „Аль-Насра“ Криштиану Роналду.
„Эти матчи станут важной проверкой для нашей команды, которые будут очень полезны для нас при подготовке к новому сезону“, - сказал спортивный директор „Интер Майами“ Крис Хендерсон.
После товарищеских матчей в Саудовской Аравии команда из Майами продолжит подготовку к сезону в Гонконге. Новый сезон в МЛС стартует в конце февраля.
В общей сложности футболисты играли друг против друга 35 раз. В этих матчах Месси одержал на шесть побед больше Криштиану – 16 против 10, а также девять раз в их противостояние была зафиксирована ничья. Месси забил 21 гол и отдал 12 результативных передач, а у Роналду 20 забитых мячей и одна голевая передача.
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