У Нины Петрикиной диагностирован перелом ноги и она пропустит чемпионат Европы

Петрыкина упала на прошлой неделе на последней тренировке перед соревнованиями серии ISU Challenger „Golden Spin of Zagreb“. Фигуристка была доставлена в больницу для обследования, где перелома не обнаружили.

По данным Эстонского союза конькобежцев, медицинское обследование в Эстонии показало, что травма была более серьезной

„К сожалению, здесь, в Эстонии, выяснилось, что это перелом ноги, и по первоначальному прогнозу [Петрыкина] не сможет выступить на чемпионате Европы“, - говорится в пресс-релизе Эстонского союз конькобежцев.

Нина Петрыкина - действующая чемпионка Эстонии, а на последнем чемпионате Европы, который был в Финляндии, Нина Петрыкина заняла шестое.

Эстонский союз конькобежцев во вторник утвердил следующий состав сборной на чемпионат Европы в Каунасе (8.-14.01.2024):

Женское одиночное катание (У Эстонии два места):

Нина Петрыкина

Натали Лангербаур

Кристина Лисовская (резерв)

Мужское одиночное катание (У Эстонии два места):

Александр Селевко

Михаил Селевко

Арлет Леванди (резерв)

Танцы на льду:

Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазинг

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