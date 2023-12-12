У Нины Петрикиной диагностирован перелом ноги и она пропустит чемпионат Европы
У фигуристки Ниины Петрыкиной после соревнований в Загребе был диагностирован перелом ноги, из-за которого она, скорее всего, не сможет принять участие в чемпионате Европы.
Петрыкина упала на прошлой неделе на последней тренировке перед соревнованиями серии ISU Challenger „Golden Spin of Zagreb“. Фигуристка была доставлена в больницу для обследования, где перелома не обнаружили.
По данным Эстонского союза конькобежцев, медицинское обследование в Эстонии показало, что травма была более серьезной
„К сожалению, здесь, в Эстонии, выяснилось, что это перелом ноги, и по первоначальному прогнозу [Петрыкина] не сможет выступить на чемпионате Европы“, - говорится в пресс-релизе Эстонского союз конькобежцев.
Нина Петрыкина - действующая чемпионка Эстонии, а на последнем чемпионате Европы, который был в Финляндии, Нина Петрыкина заняла шестое.
Эстонский союз конькобежцев во вторник утвердил следующий состав сборной на чемпионат Европы в Каунасе (8.-14.01.2024):
Женское одиночное катание (У Эстонии два места):
Нина Петрыкина
Натали Лангербаур
Кристина Лисовская (резерв)
Мужское одиночное катание (У Эстонии два места):
Александр Селевко
Михаил Селевко
Арлет Леванди (резерв)
Танцы на льду:
Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазинг
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