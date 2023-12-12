ТРАГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ | В пожарах погибли женщина и собака

„Датчик мог бы предотвратить эти трагические события – как, например, в одном частном доме в Харьюмаа, где на прошлой неделе загорелся дымоход в сауне, но благодаря тому, что датчик сообщил об этом, спасатели смогли ликвидировать возгорание на ранней стадии, люди и помещение не пострадали“, – сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

На прошлой неделе опасность пожара возникла и в Лихула: дымовой датчик сработал из-за того, что в жилом доме открытым пламенем горела стена в мастерской. С помощью спасателей пожар ликвидировали.

В Выру из одной квартиры поступил сигнал тревоги, сообщавший о повышении концентрации угарного газа. Отреагировавший на вызов патруль G4S обнаружил, что дверь квартиры заперта, на стук никто не открыл. Патруль вызвал спасателей – они осмотрели объект и, заглянув внутрь через окна, пришли к выводу, что дома никого нет. Сосед клиента связался с владельцем квартиры, и с помощью находившихся в тайнике ключей спасатели вошли в квартиру. Патрульный охранник сделал замеры: концентрация угарного газа в помещении составляла 50–99 частиц на миллион. Окно оставили приоткрытым, чтобы помещение проветрилось.

„По словам владельца квартиры, он топил печь и слишком рано закрыл задвижку. К сожалению, такие случаи встречаются довольно часто. Не закрывайте задвижку как минимум полчаса после того, как огонь полностью погаснет“, – порекомендовал Пярьяла.

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