В Нарве на время закрывали границу. Что там произошло?

Людям, которые собрались в Ивангород, пришлось ждать на улице, все волновались, потому что информации, что случилось, у них не было.

Полиция сообщила RusDelfi, что на границе проходят регулярные учения по пожарной безопасности и эвакуации.

На данный момент работа погранпункта возобновлена.

Судьба нарвского погранперехода волнует жителей Нарвы еще и потому, что в воздухе повисла угроза его закрытия из-за миграционной атаки, как это произошло в случае с Финляндией.

RusDelfi писал недавно, что глава Идаской префектуры Тарво Крууп уверил, что пока не случится реальной миграционной атаки, граница с Россией останется открытой. Однако при определенных действиях погранслужбы РФ граница будет гарантированно закрыта.

„Мы в любом случае сейчас не советуем никому ездить или ходить в Россию. Потому что предсказать, будет ли в случае миграционной атаки закрыт погранпункт, только ли Нарвский или все три, невозможно, а случиться это может в считанные часы. И тогда возвращение людей домой в Эстонию может быть затруднено“, - предостерег Тарво Крууп.

„Мы вполне способны понять разницу между реальными просителями убежища и теми людьми, которые участвуют в т.н. миграционном давлении. Последних мы разворачиваем еще на этапе проверки, а Россия впускает их обратно. Но если в какой-то момент Россия просто не впустит их назад, мы окажемся в ситуации, когда нам придется заниматься судьбой этих людей. И тогда граница будет закрыта немедленно, чтобы избежать второй, третьей и четвертой волны мигрантов“, - пояснил Крууп.

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