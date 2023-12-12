ВИДЕО | В Турции президент футбольного клуба избил судью после матча

Президент „Анкарагюджю“ Фарук Коджа напал на арбитра Халила Умута Меллера после матча 15-го тура чемпионата Турции против „Ризеспора“. Вызвать такое поведение владельца клуба могли события на поле, его команда пропустила на 90+7 минуте, а с 50 минуты играла в меньшинстве.

Коджа выбежал на поле после финального свистка и ударил арбитра в лицо. Когда тот упал на газон, кто-то из представителей „Анкарагюджю“ начал добивать рефери ногами.

Впоследствии судью отвезли в больницу машиной скорой помощи, а президента столичной команды ждет наказание. Позже Федерация футбола Турции прекратила матчи на всех уровнях из-за этого инцидента. Поединки будут проведены через неопределенный срок.

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