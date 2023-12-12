NYT узнала о разработке США нового военного плана для Киева(3)
После неудавшегося контрнаступления украинской армии текущим летом США готовят новый военный план для Украины, сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times в понедельник, 11 декабря, передает DW. По ее данным, с этой целью в Украину отправляется американский генерал, который проведет там „значительное время“. Со ссылкой на американских и украинских военных издание также сообщает, что в течение месяца будут разработаны детали новой стратегии в серии военных игр, которые планируется провести в немецком Висбадене.
NYT: В Киеве не осознают, насколько нестабильно финансирование войны
В Вашингтоне опасаются, что Киев может проиграть войну без новой стратегии и дополнительного финансирования. По словам американских чиновников, в ВСУ и руководстве Украины многие исходят из нереалистичных ожиданий о военных поставках США, прося „миллионы снарядов из западных запасов, которых не существует“, и не осознают, насколько „нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США“.
По данным газеты, американские официальные лица считают, что Украине придется воевать с более ограниченным бюджетом. Они также опасаются, что без изменения стратегии 2024 год может быть сродни 1916 году - самому смертоносному году Первой мировой войны, когда тысячи людей погибли, а линия фронта почти не изменилась.
Украина должна удерживать территории и копить силы
Как утверждает газета, американцы придерживаются консервативной стратегии, в рамках которой Украина должна удерживать территории и в течение 2024 года наращивать силы и запасы вооружений за счет развития собственного производства.
Часть американских военных считают, что эта стратегия улучшит самодостаточность Украины, обеспечит ей безопасность и даст возможность отразить любое новое российское наступление. „Цель - создать достаточно реальную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году“, - суммирует NYT слова источников.
В то же время украинцы изучают стратегию, основанную на нанесении ударов в российском тылу, пишет издание, приводя в качестве примера осенние атаки объектов в Крыму. Украинская сторона ищет креативные способы вывести Россию из равновесия посредством ударов по оружейным заводам, складам оружия и поездам с боеприпасами, рассказали собеседники NYT.