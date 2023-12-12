Молодежная сборная Эстонии по хоккею начала чемпионат мира с крупного поражения

Италия повела в счете (1:0) на десятой минуте первого периода, а через шесть минут забросила вторую шайбу и ушла на первый, выигрывая со счетом 2:0.

На пятой минуте второго периода Марек Починок сократил отставание сборной Эстонии до одной шайбы, но Италия быстро сумела ответить еще двумя голами.

В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели, и Италия выиграла со счетом 5:1.

Сегодня в 13:30 сборная Эстонии сыграет со сборной Украины.

Турнирная таблица:

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