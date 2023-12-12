12.12.2023, 08:23
Молодежная сборная Эстонии по хоккею начала чемпионат мира с крупного поражения
ФОТО: | Domen Jancic
Сборная Эстонии по хоккею до 20 лет начала чемпионата мира по хоккею (первый дивизион, группа В) в Бледе (Словения) с поражения от Италии со счетом 1:5 (0:2, 1:2, 0:1).
Италия повела в счете (1:0) на десятой минуте первого периода, а через шесть минут забросила вторую шайбу и ушла на первый, выигрывая со счетом 2:0.
На пятой минуте второго периода Марек Починок сократил отставание сборной Эстонии до одной шайбы, но Италия быстро сумела ответить еще двумя голами.
В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели, и Италия выиграла со счетом 5:1.
Сегодня в 13:30 сборная Эстонии сыграет со сборной Украины.
Турнирная таблица:
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