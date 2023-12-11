11.12.2023, 20:49
Пропавшая в Таллинне 15-летняя девушка найдена
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция сообщила, что Саския, пропавшая в Таллинне, найдена, с ней все в порядке.
Вечером 11 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 15-летняя Саския, ушла из расположенного в Нымме в Таллинне приюта и не вернулась. Последний раз ее видели 5 декабря.
Полиция связалась с родственниками и знакомыми девушки и проверяет возможные места, где она может находиться. Поздно вечером в понедельник стражи правопорядка сообщили, что девушка вернулась в приют.
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