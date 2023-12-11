Исчезла неделю назад. Полиция ищет пропавшую в Таллинне 15-летнюю девушку

Вечером 11 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 15-летняя Саския, ушла из расположенного в Нымме в Таллинне приюта и не вернулась. Последний раз ее видели 5 декабря.

Полиция связалась с родственниками и знакомыми девушки и проверяет возможные места, где она может находиться.

Рост Саскии около 160 см, телосложение худощавое. У нее темные волосы, носит очки. Может быть одета в черную куртку, синие джинсы и светлые сапоги.

Полиция просит всех, кто видел Саскию или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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