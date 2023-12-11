Петербург подал в суд на генконсульство Эстонии

По данным сайта Арбитражного суда, сумма исковых требований составляет 779 711,59 рублей (7 961,91 евро). В пресс-службе комитета ЗАКС.Ру пояснили, что генконсульство своевременно не заплатило за аренду земельного участка. Указанная в иске сумма - это задолженность вместе с пени, уточнили в петербургском ведомстве.

Там же рассказали, что долг стал накапливаться с 2018 года. Перед подачей иска комитет попытался урегулировать вопрос без суда, отметили в ведомстве:

„Ранее в адрес ответчика была направлена претензия с предложением о погашении задолженности. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения“.

Напомним, генконсульство Эстонии в Петербурге закрылось в апреле 2022 года. Также работу прекратили представительства ряда других западных стран.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга является исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга.

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