Легендарный Златан Ибрагимович вернулся в „Милан“

Компания RedBird Capital Partners, владеющая контрольным пакетом акций итальянского клуба, официально объявила о возобновлении сотрудничества с экс-футболистом „россонери“.

Швед занял пост операционного партнера RedBird в области спорта, медиа и развлечений. Он также будет старшим советником владельцев и высшего руководства „Милана“.

„В „Милане“ Ибра будет старшим советником владельца, возглавляющего RedBird, и в том числе „Нью-Йорк Янкис“ – одного из давних партнеров RedBird в спорте.

Работая в тесном сотрудничестве как с владельцами „Милана“, так и с высшим руководством, Ибра будет играть активную роль во всех спортивных и деловых операциях клуба и поможет укрепить культуру побед клуба. Его полномочия будут включать развитие игроков и игровую подготовку, продвижение глобального бренда „Милана“ и его коммерческих интересов, а также поддержку специальных проектов стратегической важности, включая новый стадион клуба“, – говорится в заявлении компании.

„Нам всем посчастливилось стать свидетелями величия Златана как игрока и его вклада в то, что „Милан“ поднялся на вершину Серии А. Люди становятся победителями такого уровня, как Златан, не только благодаря физическому таланту, но и благодаря высокому интеллекту и предпринимательскому духу.

Мы в RedBird наладили партнерские отношения с избранной группой выступающих на высоком уровне спортсменов и артистов мирового класса, которые способны процветать в экосистеме RedBird в рамках нашего спортивного, медиа- и развлекательного портфолио.

У меня была возможность провести много времени со Златаном, обдумывая варианты продолжения его карьеры. То, что он играет активную роль в будущем клуба, свидетельствует о нашем неизменном стремлении к совершенству как на поле, так и за его пределами, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним в качестве партнера и коллеги как в RedBird, так и в „Милане“.