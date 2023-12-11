ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (656-й день) | РФ начала массированное наступление на двух направлениях
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Британия создает новое ведомство для борьбы с обходом санкций против России
Правительство Великобритании объявило, что создает новое ведомство, которое займется борьбой с обходом санкций против России — Бюро применения торговых санкций (The Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI).
Как сообщает британское министерство бизнеса и торговли, OTSI, которое приступит к работе с начала следующего года, будет расследовать потенциальные случаи обхода санкций, назначать наказания и передавать материалы ведомствам, уполномоченным возбуждать уголовные дела.
Кроме того, оно будет помогать компаниям советами, как избежать случайного нарушения санкций.
Бюро будет контролировать деятельность британских компаний, отправляющих товары в Россию через третьи страны. Оно создается в дополнение к уже работающему Бюро применения финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation).
Россия вновь атаковала Украину
Россия в ночь на понедельник атаковала Украину на юге беспилотниками типа Shahed, а также баллистическими ракетами в направлении Киева, говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ.
Около четырех утра „ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами“, „удар был нанесен с северного направления, предварительно — из Брянской области России“, — заявили в ВСУ. По данным Воздушных сил, все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями.
Ранее городские власти сообщали, что в результате падения обломков ракет есть пострадавшие и повреждения. В результате работы ПВО обломки упали в Дарницком и Голосеевском районах столицы Украины, заявлял глава городской военной администрации Сергей Попко. Мэр Виталий Кличко писал в телеграме о повреждении крыши жилого дома.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале сообщил, что при обстреле Киева в Дарницком районе обломки ракеты упали на открытую территорию, по другому адресу взрывной волной были повреждены окна частного дома. Еще по одному адресу поврежден забор и выбиты стекла, „выявлены четверо пострадавших“.
В Бортничах под Киевом обломки сбитой ракеты упали на частный дом, пишут украинские СМИ.
Киев инициирует механизм компенсации Россией экопреступлений
Украина совместно с международным сообществом предлагает разработать Agressor Refunds - механизм возмещения агрессором вреда, причиненного окружающей среде и климату в результате российской военной агрессии. Об этом, по сообщению агентства „Интерфакс-Украина“, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на пресс-конференции на полях СОР28 в Дубае в воскресенье, 10 декабря. „Выбросы парниковых газов во время войны должны быть ответственностью именно инициатора такой войны. Пока мир пытается снизить карбоновый след на планете, Россия ежедневно уничтожает эти стремления десятилетий“, - сказал Стрелец.
По его словам, выбросы парниковых газов в связи с продолжающейся войной в Украине оцениваются уже в 150 млн тонн, что приблизительно в полтора раза выше оценок годичной давности. Год назад площадь сгоревших украинских лесов составляла 25,8 тысячи гектаров. Сейчас в Украине сожжено лесов, равных по площади всей Черногории, в связи с чем потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами сокращается ежегодно на 175 тыс. тонн СО2, добавил министр.
В России вступил в силу закон, усиливающий контроль за ограничениями на выезд
В России начал действовать закон, согласно которому ограниченные в праве на выезд граждане должны сдавать свои загранпаспорта на хранение. Главное новшество — несданные паспорта будут изымать, в том числе на границе.
Хранить сданные паспорта должны органы власти, которые их выдали (МВД или МИД), либо государственные организации, ограничившие сотруднику отъезд за границу, пишет РБК. Вернуть загранпаспорт можно будет после снятия ограничения на выезд в день подачи обращения, цитирует издание постановление правительства.
По закону запретить выезд за границу могут в связи с призывом в армию, привлечением к уголовной ответственности, из-за доступа к гостайне или банкротства.
Российский президент Владимир Путин подписал закон еще 13 июня. Теперь он вступил в силу спустя 180 дней после официального опубликования. В числе прочего закон устанавливает, что загранпаспорт становится недействительным, если гражданин с ограниченным правом на выезд не передал его на хранение в течение пяти дней.
Британия передаст Украине два военных корабля
Королевский ВМФ передаст Киеву два своих минных тральщика, чтобы укрепить военно-морской потенциал Украины, заявило Минобороны Великобритании.
Министр обороны Грант Шаппс заявил, что эти корабли помогут вновь открыть „жизненно важные экспортные маршруты“, которые были ограничены с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину.
Королевский флот уже давно готовился к передаче Украине двух минных тральщиков. Возможность их поставки рассматривалась еще до начала российского вторжения. Летом этого года Королевский флот обучал украинские экипажи использованию кораблей.
Однако до сих пор остаются вопросы, как и когда они корабли смогут войти в Черное море, поскольку Турция контролирует доступ через Босфор.
Министерство обороны также заявило, что Великобритания создает коалицию с Норвегией по морскому потенциалу для долгосрочной поддержки Украины. В заявлении ведомства сказано, что Шаппс подробно изложит планы позднее в понедельник вместе с норвежским коллегой.
Глава МИД Украины говорит о „разрушительных“ последствиях в случае негативного решения саммита ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если лидеры ЕС не дадут его стране зеленый свет для переговоров о членстве в Евросоюзе на саммите на этой неделе, то это будет иметь „разрушительные“ последствия как для Киева, так и для самого союза.
Лидеры ЕС встречаются в четверг и пятницу, чтобы решить, начинать ли переговоры о членстве Украины, а также чтобы разобраться с вопросом о предоставлении экономической помощи на 50 млрд евро и продолжении военной помощи Киеву.
„Матерью всех решений, самым важным решением, конечно же, является решение о начале переговоров о вступлении“, — сказал Кулеба, прибыв на встречу с министрами иностранных дел ЕС в Брюссель, передает Reuters.
„Я не могу себе представить, я даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые произойдут, если [Европейский] совет не примет это решение“, — добавил он.
Выборы президента России пройдут и на оккупированных территориях Украины
Российский ЦИК принял решение о проведении голосования на выборах президента в „новых регионах“, где действует военное положение.
„Новыми регионами“ российские власти называют частично оккупированные регионы Украины.
Президентские выборы в России пройдут в середине марта. На прошлой неделе об участии в них объявил Владимир Путин, который в феврале прошлого года начал вооруженное вторжение в Украину. Путин пойдет на пятый срок.
ЦИК утверждает, что провел консультации по поводу голосования в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях с Минобороны России и ФСБ, а также оккупационными властями. Военное положение было объявлено там Москвой в октябре прошлого года.
Киев не пойдет на компромисс с Путиным
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский представителям латиноамериканских СМИ.
„Все, что он (Путин) говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине. Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого стоит ничего. Это не гарантии“, - отметил он.
Россияне начали массированное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях
Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
„Вчера враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлении. Активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы. За сутки совершил 15 авиаударов“, - сообщил он.
Линии фронта за последние несколько недель практически не двигались, но продолжаются ожесточенные бои.
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