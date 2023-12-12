МНЕНИЕ | Слово пацанам. Что несет России очередное выдвижение президента Путина

Мне довелось с 2012 до 2019 гг. работать в составе президентского совета по правам человека. Я искренне полагал, что и с авторитарной властью можно вести диалог, чтобы помогать в конкретных ситуациях конкретным людям. Члены совета должны были регулярно встречаться с президентом, иногда по несколько раз в году. Я видел, как менялся Путин в течении этих восьми лет. Хотя уже с 2012 года у него, по-моему, уже не было более важной задачи, чем укрепление собственной власти, все же эволюция была заметна. Сперва он мог еще выслушивать тех членов совета, критика которых была ему неприятна. Но к 2018 году он уже раздражался очень быстро и не давал, скажем, мне или Лилии Шибановой просто договаривать до конца. Поначалу он баловал нас довольно старыми шутками, типа „правозащитника давить — все равно, что поросенка брить: визгу много, а шерсти мало“. Но потом, раздражаясь, требовал, чтобы члены СПЧ озаботились положением в Донбассе, который уже контролировали банды „ДНР“, „ЛНР“ и путинские войска, с которыми пытались воевать украинцы. Обычные люди от этого страдали, и мы должны были выступать с проклятиями в адрес Украины. На это Лена Масюк или Николай Сванидзе могли мягко указать ему, что это все же Украина, а мы занимаемся нарушениями прав человека в России. Это напоминание злило Путина еще больше.