МНЕНИЕ | Слово пацанам. Что несет России очередное выдвижение президента Путина(1)
Он, наконец, признался. Он сообщил нам свою как бы новость. Он снова собирается переизбираться. Наиболее вероятно, что президентский пост Путин постарается сохранить за собой до момента физической смерти. Думается, ему не очень понравилось, как сложилась судьба Назарбаева после его добровольного ухода с позиции, пишет для Spektr.press доктор юридических наук Илья Шаблинский.
Он, наконец, признался. Он сообщил нам свою как бы новость. Он снова собирается переизбираться. Наиболее вероятно, что президентский пост Путин постарается сохранить за собой до момента физической смерти. Думается, ему не очень понравилось, как сложилась судьба Назарбаева после его добровольного ухода с позиции.
Популярный вопрос: зачем ему нужны эти выборы? По-моему, ответ ясен. С политической точки зрения отмена выборов (или замена их референдумом о пожизненном правлении) — менее выигрышный и менее удобный для диктатора вариант. С учетом того, что никаких угроз в связи с выборами он не видит. С экономической точки зрения новая избирательная кампания стоит не так уж дорого. По сравнению, скажем, с расходами на снаряды.
И еще: Путину нравится получать большие проценты. Вероятно, ему хочется ощутить и новый прилив народной любви.
С пропагандистской точки зрения хороший результат — тоже вещь удобная. Нам после этого сто раз скажут, что народ — за войну (хотя сейчас это как раз не вполне очевидно. Можно даже сказать, что спрос на окончание войны растет).
Юридическую сторону дела даже не хочется разбирать. Трехдневное голосование не практикуется почти нигде. Голосование вне избирательных участков — тоже. То же самое можно сказать и об электронном дистанционном голосовании. В сущности, сделано все, чтобы контроль за выборами был практически невозможен.
Лучше поговорим еще раз о виновнике грядущего торжества.
Можно ли было в далеком 2000 году предположить, что этот невысокий моложавый мужчина с близко посаженными глазами, шустрый чиновник и выходец из спецслужб сможет оставаться во главе государства почти четверть века? Вот что я хотел бы отметить: не один только Борис Николаевич Ельцин — многие видели в разумных, „принявших новую реальность“ офицерах КГБ вполне приличный кадровый резерв для демократического государства. Да, видели. Даже у Александра Солженицына в одном из его поздних рассказов („Абрикосовое варенье“), написанных в конце 90-х, я нашел довольно благостную картинку сотрудничества бывшего диссидента и генерала спецслужб. На ниве исполнения государственного долга. Тут, кстати, уж точно не нужно спешить пенять классику на недальновидность. Классик успел сказать куда более важные вещи, о которых мы еще упомянем.
Но в общем, офицер офицеру рознь. Из недр КГБ вышли все же разные люди. В Путине тогда не разглядели, да и не могли, наверно, разглядеть главного порока. Многие и сегодня его не поняли. А именно: готовности всегда и во всех случаях ставить личные интересы и амбиции выше интересов государства и общества. Штука в том, что эти свои личные корысти и довольно пошлые хотения ему нетрудно было выдавать за то, что потом стали с пафосом именовать „национальные интересы“.
Я хочу подчеркнуть: все важнейшие дела и делишки, инициированные именно им (а не придворными экономистами), были обусловлены исключительно его личной корыстью.
В первый свой срок, даже в первые же его годы он с помощью полученных ресурсов извел все частные телекомпании, способные его критиковать. Именно потому, что не выносил критики в свой адрес. Ее никто не любит, это да. Но далеко не все способны так обижаться и затаивать злобу, как Путин.
Он добился полной зависимости судов от администраций. С „карманными“ судами он легко мог решать свои личные проблемы — установление контроля над экономическими активами и устранение политических оппонентов.
Используя силовые ресурсы и уже прирученные суды, он расправился над „ЮКОСом“ и его владельцами Ходорковским и Лебедевым. Главным образом, чтобы показать, что теперь может посадить любого. К тому же Ходорковский невольно выявил личный интерес Путина при продаже одной из нефтяных компаний („Северной нефти“) другой („Роснефти“).
Потом он уже был озабочен был только одним — наращиванием власти и ликвидацией всякого контроля над ней. И это главное.
Отсюда и ликвидация прямых выборов губернаторов, и установление контроля над Счетной палатой. Ну и, конечно, поправки в Конституцию. Какая была первая — кто-нибудь помнит? Увеличение сроков его президентских полномочий — с 4 до 6 лет. Было поручено осуществить Медведеву. Тот осуществил.
А вот, скажите, зачем ему понадобилось право назначать региональных прокуроров, которых до этого назначал Генеральный прокурор? Да затем же, зачем понадобилось прибирать к рукам и назначение самого Генерального прокурора (которого до 2020 г. назначал Совет Федерации). Такого потрясающего, неутолимого властолюбия в Путине не уловили ни Собчак, ни Ельцин.
Венец его конституционного творчества: отмена главного конституционного запрета — запрета одному и тому же лицу занимать президентскую должность более двух сроков подряд. Нет, сама по себе норма в Конституции пока осталась: от этого ограничения он избавил лично себя.
Да, он проявил недюжинную хитрость, изворотливость, волю, целеустремленность: когда нужно было добиться укрепления своего положения и благ — для себя и ближнего круга. Да, многие думали, что стремлением хапнуть как можно больше его запросы ограничатся. Недооценили.
Мне довелось с 2012 до 2019 гг. работать в составе президентского совета по правам человека. Я искренне полагал, что и с авторитарной властью можно вести диалог, чтобы помогать в конкретных ситуациях конкретным людям. Члены совета должны были регулярно встречаться с президентом, иногда по несколько раз в году. Я видел, как менялся Путин в течении этих восьми лет. Хотя уже с 2012 года у него, по-моему, уже не было более важной задачи, чем укрепление собственной власти, все же эволюция была заметна. Сперва он мог еще выслушивать тех членов совета, критика которых была ему неприятна. Но к 2018 году он уже раздражался очень быстро и не давал, скажем, мне или Лилии Шибановой просто договаривать до конца. Поначалу он баловал нас довольно старыми шутками, типа „правозащитника давить — все равно, что поросенка брить: визгу много, а шерсти мало“. Но потом, раздражаясь, требовал, чтобы члены СПЧ озаботились положением в Донбассе, который уже контролировали банды „ДНР“, „ЛНР“ и путинские войска, с которыми пытались воевать украинцы. Обычные люди от этого страдали, и мы должны были выступать с проклятиями в адрес Украины. На это Лена Масюк или Николай Сванидзе могли мягко указать ему, что это все же Украина, а мы занимаемся нарушениями прав человека в России. Это напоминание злило Путина еще больше.
Он затеял мутную и страшную историю с „народными республиками“ на Донбассе, еще не решив, как он присоединит эту часть соседнего государства. Некоторое время он выбирал метод. Он обрек миллионы людей на страдания, исходя из собственной корявой версии истории двух стран, где он сам уготовил себе особую роль: великого объединителя и собирателя. Он так решил. Он вбил это себе в голову. Он так решил войти в историю.
В общем, это тот путь, который избирали многие диктаторы, которые засиживались на троне, усматривая самую удобную возможность наращивания своей популярности во внешнеполитических авантюрах. В 1974 году, уже на излете диктатуры „черных полковников“, греческий диктатор Иоаннидис затеял присоединение Кипра к Греции, и использовал для этого боевые формирования греков-киприотов. В 1975 году индонезийский диктатор Сухарто с помощью армии присоединил восточную часть острова Тимор — ныне независимое государство Восточный Тимор. В 1982 году аргентинский диктатор Галтиери решил урвать Фолклендские острова, долго остававшиеся предметом спора с Великобританией. В 1990 году иракский тиран Саддам Хуссейн выбрал легкую добычу — Кувейт, поскольку мог таким образом утолить свою жажду территориальных приобретений и получить нефтеносные земли.
Ну, и совсем недавно, можно сказать, на наших глазах авторитарный правитель Венесуэлы Мадуро объявил об аннексии региона Эссекибо, то есть, значительной части территории соседнего государства — Гайаны.
В общем, стратегия Путина — общее место истории диктаторских режимов. На этой стратегии — идее расширения территории страны — всегда и везде можно рассчитывать на поддержку значительной части электората. Правда, в итоге все перечисленные выше авантюры вышли их инициаторам боком. Но в историческом процессе ничего не предопределено. И политики, особенно диктаторы, не особо стремятся учиться на ошибках прошлого. Они полагают, что хитрее и умнее своих предшественников.
Кому-то очень важно усмотреть в геополитических путинских авантюрах некий глобальный план. Думал ли он, как полагают некоторые эксперты, о создании новой системы безопасности Российской Федерации? Сама по себе такая постановка вопроса представляется мне ущербной.
Главное, что важно понять: никогда еще международное положение России не было столь безопасным, а экономическая ситуация столь благоприятной, как в 2008 или в 2012 гг. — в начале президентства Медведева и третьего президентства Путина. Получение Россией места постоянного члена Совета Безопасности ООН (благодаря, между прочим, дипломатии Козырева и Ельцина), ее положение как члена „Большой восьмерки“ и десятки других соглашений — все эти элементы и создавали достаточно надежную систему международной безопасности, реальные гарантии для нашего государства.
Это положение не особо изменилось и после оккупации и аннексии Крыма. Экономические санкции, хотя и затормозили развитие российской экономики, но точно, не вызвали кризиса. Российской Федерации не грозили никакие атаки со стороны государств-членов НАТО. Даже сейчас эти государства не решаются на прямую конфронтацию.
И Путин себе это прекрасно представлял. И полагал, что его ждет очередной триумф. К 2022 году он ощущал себя в силах начать новую войну. Правда, она мыслилась короткой. Она не была нужна стране, она была нужна конкретному лицу, главе государства, потерявшему берега.
Скажете, что идея войны оказалась созвучна некоему подлому чаянию, таившемуся в глубине душ нескольких миллионов соотечественников? Возможно. Но и идея „грабь награбленное“ тоже в какой-то момент пришлась по душе нескольким миллионам жителей России в 1917 году. И этим прекрасно воспользовалась в своих корыстных интересах одна группировка. Она удержалась у власти. Но страна пережила тяжелейшую катастрофу. И, возможно, до сих пор от нее не оправилась.
Тут как раз уместно снова вспомнить Солженицына. Да, он действительно неоднократно сожалел, что Россия не смогла после 1991 года образовать вместе с Белоруссией и Украиной единого государства. Но в 1992 году он, встречаясь со Станиславом Говорухиным и только собираясь на родину, сформулировал свой главный вывод: высшая государственная мудрость состоит в том, чтобы все усилия государства направлять на внутреннее состояние, на расцвет своего народа, нежели на внешние вопросы и внешние действия. К сожалению, мы нарушали эту мудрость на протяжении трех последних веков.
Разумеется, нынешний кандидат в президенты данное высказывание пропустил мимо ушей.
За последние 10 лет этот кандидат, несмотря на благоприятнейшую экономическую конъюнктуру и вполне обеспеченную безопасность страны, поставил ее в предельно трудное положение, погубив сотни тысяч жизней и лишив экономику всех имевшихся преференций. Ради чего? Ради своих пошлых амбиций и… скуки ради.
Что нас ждет в ходе „кампании“ и после этих выборов?
Скорее всего, продолжение изнурительной бессмысленной войны. Кандидат в президенты снова этой зимой надеется на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Целью является, понятно, вымораживание и деморализация населения. Это, надо понимать, важная часть предвыборной кампании. Избирателям будет предложено радоваться метким попаданиям. Будет продолжаться медленная милитаризация экономики. Она наверняка не обойдется без регулярных эмиссий Центробанка.
В конце 1920-х — начале 1930-х годов укоренение большевистской власти в России уже не оставляло надежд на скорое возвращение в страну тех, кто считал эту власть самой кровавой, дикой и беззаконной в истории страны. Самые твердые из них, среди которых были и писатели Иван Бунин и Владимир Набоков, оставили нам свои размышления, из которых вытекают, по крайней мере, два вывода. Не смиряться с властью, которая навязана силой и злобой. Сохранять уверенность в том, что аномальность такого режима рано или поздно приведет его к краху.
Путинская власть представляет собой пародию и симулякр власти большевистской, ее националистическим изводом. И буквально воспроизводит ряд ее пропагандистских клише. Но совершенно определенно, ей уготован меньший исторический срок — как разновидности персоналистской власти. Есть надежда, что большая часть этого срока уже позади. Но на том отрезке, который еще предстоит пройти, крови и страданий будет больше, чем все думали. И так называемые выборы-2024 тут совершенно ни при чем.