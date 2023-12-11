Юри Ратас о действиях Яны Тоом: ее деятельность неверная и ее нужно немедленно прекратить

„Сегодняшняя новость о том, как Яана Тоом поддерживает высланную из Эстонии активистку „Бессмертного полка“ Зою Палямар, ни коим образом не согласуется с ценностями и позицией Эстонии. Деятельность заместителя председателя Центристской партии и депутата Европейского парламента Яны Тоом - неправильная, ее нужно немедленно прекратить“, - написал Ратас в социальных сетях.

„Это неправильно для Эстонии, Центристской партии и наших сторонников. Как для тех, чей родной язык является русским, так и для тех, у кого родной язык эстонский“.

Пару месяцев назад депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом вызвала скандал, когда опубликовала фото, на котором изображена вместе с высланной из Эстонии Зоей Палямар, многолетней активисткой „Бессмертного полка“, на встречу с которой Тоом ездила в Россию.

При поддержке Тоом Палямар подала два иска против эстонского государства, а также направила письмо в Европейский суд по правам человека. „Ее судебный спор я поддержала финансово. Это означает, что оплатила представленные юристами счета. На данный момент эта сумма составляет 1646 евро“, - пояснила Тоом газете Eesti Päevaleht.

Палямар — не единственное лицо, депортированное с аргументом о враждебной в отношении Эстонии деятельности, кому Тоом выделила деньги. „Я поддерживаю обращение в суд людей или в порядке благотворительности, или, если тема является политически чувствительной и требует, по моему мнению, рассмотрения в суде, а у самих людей такой возможности нет“, - объяснила Тоом.

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