ЧП и криминал
11.12.2023, 14:14

Полиция Нарвы ищет Александра, уклоняющегося от исполнения судебного решения

 
Aleksandr Sazonov
Aleksandr Sazonov
ФОТО: PPA | Delfi Meedia

Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Александра, который уклоняется от исполнения судебного решение.

Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Александра Сазонова, который уклоняется от исполнения судебного решение. Мужчина подозревается в насильственном преступлении.

Aleksandr Sazonov

Полиция просит всех, кто знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 5866 7218 или 112.

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