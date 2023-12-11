Полиция Нарвы ищет Александра, уклоняющегося от исполнения судебного решения

Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Александра Сазонова, который уклоняется от исполнения судебного решение. Мужчина подозревается в насильственном преступлении.

Полиция просит всех, кто знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 5866 7218 или 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.