ВИДЕО | Гол полузащитника нарвского „Транса“ признан лучшим в минувшем сезоне чемпионата Эстонии по футболу

В матче против таллиннского „Калева“, который состоялся 1 сентября в Нарве, 20-летний Марк Максимкин на 64-й минуте одним касанием обработал мяч и с 30-ти метров отправил его в ворота. В минувшем сезоне Максимкин принял участие в 27 матчах Высшей лиги и забил два гола.