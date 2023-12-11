11.12.2023, 14:42
ВИДЕО | Гол полузащитника нарвского „Транса“ признан лучшим в минувшем сезоне чемпионата Эстонии по футболу
ФОТО: | Delfi Meedia
По итогам зрительского голосования автором самого красивого гола минувшего сезона Высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу стал полузащитник нарвского „Транса“ Марк Максимкин.
В матче против таллиннского „Калева“, который состоялся 1 сентября в Нарве, 20-летний Марк Максимкин на 64-й минуте одним касанием обработал мяч и с 30-ти метров отправил его в ворота. В минувшем сезоне Максимкин принял участие в 27 матчах Высшей лиги и забил два гола.
В той встрече нарвский „Транс“ одержал победу со счетом 2:1.
Минувший сезон „Транс“ завершил на восьмом месте, набрав в 36 турах 38 очков.
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