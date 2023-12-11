Молодой картингист из Эстонии занял первое место на соревнованиях в Бахрейне(1)
Рагнар Веерус занял первое место в классе DD2 на Rotax Grand Finals в Бахрейне. Никита Любимов поднялся на вторую ступень пьедестала в классе Minimax.
Перед финальными кругами Никита Любимов оставался на шестом месте. Кульминация гонки пришлась на последний круг, где многие из лидеров попали в аварию. При этом обогнали картинг Любимова, поднявшегося в тот момент на четвертое место, но, к счастью, Никите это не помешало.
На последнем круге лидеры не смогли угнаться за эстонцем, и Любимов на последних метрах вышел на второе место. После гонки судьи объявили Любимова победителем полуфинала.
Любимов, который очень хорошо стартовал в финале, вышел в лидеры через несколько кругов, но в напряженной борьбе позиции менялись много раз в течение одного круга. Вскоре появились небольшие отрывы, и Любимов долгое время удерживал лидерство. Однако на последнем круге судьба гонки была решена, и многие из лидеров сошли с трассы, срезали на повороте под давлением соперников или теряли время.
Любимов сохранил спокойствие, поднялся на несколько позиций и вошел в последний поворот на втором месте. Однако, отразив несколько попыток обгона, один из соперников все же смог обогнать его и финишировал с преимуществом в 0,05 секунды. Любимов, пересекший финишную черту на третьем месте, получил серебро по решению судей, так как британский участник гонки, финишировавший первым, получил временной штраф за нарушения. Таким образом, Любимов оказался менее чем в пяти сотых секунды от титула чемпиона в классе Minimax.
Рагнар Веерус начал полуфинал в классе DD2 со второй позиции. Эстонец, занимавший третье место после квалификации, сразу же потерял 2 позиции на старте и после первых кругов оказался на шестом месте. Через несколько кругов эстонец обогнал француза, который испытывал технические проблемы, и вскоре установил лучшее время круга, сравнимое с квалификационным. На последних кругах эстонец становился все быстрее и быстрее, обогнал испанца и начал преследовать тройку лидеров. Веерус пересек финишную черту на четвертом месте, что обеспечило ему 3-е место перед финалом.
После неоднозначного старта в финале Веерус первые несколько кругов удерживал позицию в топ-7, то выигрывая, то теряя позиции. Однако на четвертом круге он поднялся на целых три места, и гонка на некоторое время успокоилась. Вскоре Веерус поднялся на вторую позицию и начал преследовать лидера. Разрыв между двумя лидерами сокращался в течение оставшихся 15 кругов, и к последнему кругу их разделяла всего одна десятая. Однако Якуб Безель получил пятисекундный штраф после гонки, который отбросил его на третье место. Рагнар Веерус стал чемпионом в классе DD2.
„Первые круги были очень интересными и боевыми. Напряжение начало спадать, когда мы вдвоем покинули основную группу. Ближе к концу гонки стало трудно показывать хорошее время и даже удерживать картинг на трассе, потому что уже не выдерживали. Разрыв от лидера был настолько маленьким, что Безель не знал, как выбрать свою линию на последнем круге, и потерял много времени“, - сказал Веерус.
„Это очень непривычное чувство“, - сказал новый чемпион Веерус. „Во время соревнований мы и не мечтали о таком результате, и подобный успех казался нам скорее далекой мечтой, чем реальностью. За этим чемпионством стоит невероятная команда и более 10 лет работы“.
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