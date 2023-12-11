Молодой картингист из Эстонии занял первое место на соревнованиях в Бахрейне

Перед финальными кругами Никита Любимов оставался на шестом месте. Кульминация гонки пришлась на последний круг, где многие из лидеров попали в аварию. При этом обогнали картинг Любимова, поднявшегося в тот момент на четвертое место, но, к счастью, Никите это не помешало.

На последнем круге лидеры не смогли угнаться за эстонцем, и Любимов на последних метрах вышел на второе место. После гонки судьи объявили Любимова победителем полуфинала.

Любимов, который очень хорошо стартовал в финале, вышел в лидеры через несколько кругов, но в напряженной борьбе позиции менялись много раз в течение одного круга. Вскоре появились небольшие отрывы, и Любимов долгое время удерживал лидерство. Однако на последнем круге судьба гонки была решена, и многие из лидеров сошли с трассы, срезали на повороте под давлением соперников или теряли время.

Любимов сохранил спокойствие, поднялся на несколько позиций и вошел в последний поворот на втором месте. Однако, отразив несколько попыток обгона, один из соперников все же смог обогнать его и финишировал с преимуществом в 0,05 секунды. Любимов, пересекший финишную черту на третьем месте, получил серебро по решению судей, так как британский участник гонки, финишировавший первым, получил временной штраф за нарушения. Таким образом, Любимов оказался менее чем в пяти сотых секунды от титула чемпиона в классе Minimax.

Рагнар Веерус начал полуфинал в классе DD2 со второй позиции. Эстонец, занимавший третье место после квалификации, сразу же потерял 2 позиции на старте и после первых кругов оказался на шестом месте. Через несколько кругов эстонец обогнал француза, который испытывал технические проблемы, и вскоре установил лучшее время круга, сравнимое с квалификационным. На последних кругах эстонец становился все быстрее и быстрее, обогнал испанца и начал преследовать тройку лидеров. Веерус пересек финишную черту на четвертом месте, что обеспечило ему 3-е место перед финалом.