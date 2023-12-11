Лучница из Эстонии завоевала на соревнованиях в Германии серебряную медаль

Эстонские блок-лучники Лизелль Яэтма, Марис Тетсманн и Робин Яэтма, а также спортивный лучник Прийт Танвел приняли участие в соревнованиях по стрельбе из лука в закрытых помещениях Berlin Open 2023.

Робин Яэтма занял третье место в квалификации, Лизель Яэтма - второе, а Тетсманн - 10-е. Танвел занял 33-е место из 162 стрелков в классе соревнований по спортивному луку, что на этот раз исключило его из дуэлей.

В первом поединке Лизель Яэтма, завоевавшая серебряную медаль для Эстонии, встретилась с представительницей Германии Эрикой Ракель, которую она победила со счетом 148:140. Во втором поединке эстонской лучнице снова досталась спортсменка из Германии Якелин Хансен, которую она победила со счетом 145:144.

В четвертьфинале Лиселль Яэтма сразилась с Марис Тецманн и выиграла со счетом 148:144. Далее она встретилась с немкой Мари Маркард, которую победила со счетом 146:141.

В поединке за золото Яэтма проиграла Элле Гибсон со счетом 144:148.

Робин Яэтма завершил соревнования на четвертом месте, Марис Тетсманн разделил 6-7 места.

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