В Эстонии убивают меньше людей, чем в Финляндии, Латвии и России

В Эстонии в 2021 году было совершено 26 убийств. Убили 22 мужчин и 4 женщины. Данных за 2022 год в статистике ООН пока нет. Для сравнения, в 2021 году в Финляндии убили 82 человека, в 2022 - 67 человек. При населении в 1.8 млн человек в Латвии показатели хуже, чем в Эстонии. Там в 2021 году убили 57 человек, в 2022 - 67. В России в 2021 году убили 9866 человек.

В Европе лучшие показатели у Исландии и Мальты. Погибает в среднем по 2 человека в год. После России по количеству убийств идет Украина - 1673 убийств в 2021 году. Среди стран членов Европейского союза - Германия и 695 убийств за 2021 год.

По данным ООН, уровень убийств варьируется в зависимости от региона. В 2021 году в регионе Северной и Южной Америки наблюдался самый высокий уровень убийств на душу населения в мире (15 убийств на 100 000 населения, или 154 000 убитых), в то время как в Африке было самое высокое абсолютное количество убийств (176 000 убитых, или 12,7 убийства на 100 000 населения).

Уровень убийств в Азии (2,3 убийства на 100 000 населения), Европе (2,2 убийства на 100 000 населения) и Океании (2,9 убийства на 100 000 населения) упал значительно ниже среднемирового показателя на душу населения, составляющего 5,8 убийства на 100 000 населения.

Огнестрельное оружие использовалось примерно в 75 процентах убийств, зарегистрированных в Америке в 2021 году, и только в 17 и 18 процентах убийств в Европе и Азии соответственно.

Мужчины составляют 81 процент жертв убийств. При этом женщины чаще гибнут от рук своих интимных партнеров (66 процентов жертв) и членов семей (54 процента жертв).

Среди мужчин также гораздо больше убийц и подозреваемых в убийствах. 90 процентов тех, с кем полиция так или иначе контактировала в связи с убийствами, – мужчины.

В 2021 году дети составили 15 процентов жертв убийств, всего от рук убийц погибло 176 тысяч детей.