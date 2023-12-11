Эстонские шпажистки выиграли в Ванкувере этап Кубка мира по фехтованию

В финале Нелли Дифферт, Юлия Беляева, Кристина Кууск и Ирина Эмбрих обыграли команду США со счетом 36:32.

„Турнир был очень нервным с самого начала, все встречи были очень напряженными, некоторые из них заканчивались победой в один укол“, - рассказала Ирина Эмбрих.

До решающего поединка эстонские девушки обыграли команды Австралии, Гонконга, Польши и Южной Кореи.

После успеха в Канаде сборная Эстонии поднялась в мировом рейтинге с 11-го места на седьмое, улучшив свои шансы на завоевание олимпийской путевки.

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