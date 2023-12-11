Доля товаров эстонского производства в экспорте уменьшилась на 23%

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в прошлом году произошел быстрый рост цен, что существенно повлияло на повышение стоимости товарооборота и создало более высокую сравнительную базу. В этом году сокращение товарообмена продолжилось также в октябре, когда цены на экспортную продукцию снизились по сравнению с прошлым годом на 2,4%. „В последние месяцы экспорт оставался на том же уровне и в августе, сентябре и октябре составлял до 1,5 миллиарда евро в месяц“, — добавила Леппметс.

Из товаров в октябре более всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта Эстонии), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (11%). Более всего, а именно на 158 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также древесины и изделий из древесины, соответственно на 80 и 55 миллионов евро. Увеличился лишь экспорт из Эстонии транспортных средств, а также металла и изделий из металла (соответственно на 29 и 12 миллионов евро).

Доля товаров эстонского производства в экспорте по сравнению с прошлым годом в октябре уменьшилась на 23%. Кроме того, на один процентный пункт за год уменьшилась и доля товаров эстонского производства, в октябре этого года она составила 64% от общего объема экспорта Эстонии.