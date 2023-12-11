Доля товаров эстонского производства в экспорте уменьшилась на 23%(5)
По данным Департамента статистики, в октябре товаров было экспортировано на 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,8 миллиарда евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился в текущих ценах на 21% и импорт — на 17%. Дефицит товарообмена в октябре составил 307 миллионов евро, что на 24 миллиона евро больше, чем годом ранее.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в прошлом году произошел быстрый рост цен, что существенно повлияло на повышение стоимости товарооборота и создало более высокую сравнительную базу. В этом году сокращение товарообмена продолжилось также в октябре, когда цены на экспортную продукцию снизились по сравнению с прошлым годом на 2,4%. „В последние месяцы экспорт оставался на том же уровне и в августе, сентябре и октябре составлял до 1,5 миллиарда евро в месяц“, — добавила Леппметс.
Из товаров в октябре более всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта Эстонии), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (11%). Более всего, а именно на 158 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также древесины и изделий из древесины, соответственно на 80 и 55 миллионов евро. Увеличился лишь экспорт из Эстонии транспортных средств, а также металла и изделий из металла (соответственно на 29 и 12 миллионов евро).
Доля товаров эстонского производства в экспорте по сравнению с прошлым годом в октябре уменьшилась на 23%. Кроме того, на один процентный пункт за год уменьшилась и доля товаров эстонского производства, в октябре этого года она составила 64% от общего объема экспорта Эстонии.
Основным партнером Эстонии по экспорту в октябре была Финляндия (16% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (11%), Швеция и Литва (по 9%). В Финляндию больше всего ввозили электрооборудование, в т. ч. статические преобразователи, в Латвию — минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, в Швецию — электрооборудование, в т. ч. коммуникационное оборудование, и в Литву — транспортные средства, в т. ч. легковые автомобили. По сравнению с октябрем прошлого года более всего сократился экспорт товаров в Латвию (на 82 миллиона евро), Нидерланды (на 59 миллионов евро) и Соединенные Штаты Америки (на 58 миллионов евро). В Латвию меньше, чем в прошлом году, было экспортировано минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии, в Нидерланды — минеральной продукции, в т. ч. топливного масла, и в Соединенные Штаты Америки — электрооборудования, в т. ч. коммуникационного оборудования. Более всего, а именно на 25 миллионов, вырос экспорт товаров в Сингапур, куда больше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции, в т. ч. сланцевого масла.
В октябре из товаров больше всего импортировали транспортные средства и электрооборудование (по 13% от общего объема импорта Эстонии), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). Более всего, а именно на 239 миллионов евро, сократился импорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение импорта механических машин и электрооборудования, соответственно на 45 и 39 миллионов евро. Вырос лишь импорт в Эстонию транспортных средств (на 32 миллиона евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 13 миллионов евро).
В октябре среди партнеров по импорту первое место для Эстонии занимала Финляндия (16% от общего объема импорта Эстонии), далее следовали Германия (12%), а также Литва и Латвия (по 11%). Из Финляндии в октябре более всего импортировали минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, из Германии — транспортные средства, в т. ч. легковые автомобили, из Литвы — минеральную продукцию, в т. ч. газойли, и из Латвии — минеральную продукцию, в т. ч. природный газ. В октябре более всего сократился импорт товаров из Латвии (на 63 миллиона евро), России (на 57 миллионов евро) и Финляндии (на 50 миллионов евро). Из упомянутых стран ввозилось меньше минеральной продукции, чем в прошлом году: из Латвии — природного газа, из России — газойлей и из Финляндии — электроэнергии.
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