Директор таллиннской школы: учителя настроены на забастовку

По словам лидера профсоюза работников образования Реэмо Вольтри, она состоится.

„То, что нам дают - это почти в 4 раза меньше, чем то, что мы запросили в начале переговоров, и более чем в два раза меньше, чем средний прогнозируемый рост зарплаты в стране. То есть, мы еще больше отдаляемся от средней зарплаты в Эстонии. Проблемы учителей, проблема числа молодых специалистов, проблема нехватки квалифицированных педагогов: все это только ухудшается. Поэтому мы не можем отказаться от забастовки - мы делаем это ради стабильности образования в Эстонии“, - сказал Вольтри.

Школы между тем потихоньку готовятся бастовать.

„Учителя мне уже говорили, что они будут участвовать в этой забастовке, потому что они хотят показать и свое отношение к тому, что происходит, и показать, что учительский труд очень тяжелый на самом деле. Тяжелый не физически. Мы работаем эмоционально. И это очень большая нагрузка. Мы сейчас очень много говорим об эмоциональном выгорании учителей. И это сейчас проблема номер один“, - сказала директор Таллиннской 53-й школы Катри Сийки.

Когда именно пройдет забастовка, станет известно на этой неделе.

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