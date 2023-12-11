RUSDELFI В УКРАИНЕ | Как выглядит изнутри баня на колесах для ВСУ: где моются и стирают одежду военные

На линии или близ линии фронта военные моются водой из бутылок или обтираются влажными салфетками, но зачастую такой возможности и вовсе нет. Оператор банно-прачечного комплекса Анатолий говорит, что он выезжает на разные военные объекты, однако бывало, что выдвигался и к линии фронта. Во время знакомства с мобильной баней мы как раз находились неподалеку от линии фронта на Бахмутском направлении.

Мобильный банно-прачечный комплекс состоит из двух частей — двух морских контейнеров — и установлен на шасси автомобиля КрАЗ и прицеп НефАЗ. В банном модуле расположены два отделения. При входе оборудована раздевалка со скамейками, вешалками и полками. Созданы все условия, чтобы военным было удобно снять одежду, обувь и подготовить банные принадлежности. Во втором отделении душевая комната.

Во втором модуле 4 стиральные машинки и 4 - для сушки белья. В этом же отделении находится полка, где военные могут отдохнуть. Правда, рассчитана она только на одного человека.

Комплекс оборудован генератором и баками для воды. В автономном режиме можно постирать и высушить от 12 до 25 кг одежды в час.

По словам Анатолия, чтобы тщательно постирать одежду и высушить ее — не в ускоренном режиме — нужно порядка 2,5 часов.

В холодное время, когда требуется нагревать воду, в банном комплексе за сутки могут помыться до 100 человек. В летний период, когда нет необходимости в подогреве воды — 120–140 человек.

Комплекс утеплен, окна и двери закрываются герметично, поэтому сквозняки не страшны. Работает он от электросети или генератора, также предусмотрена возможность нагрева воды с использованием как жидкого, так и твердого топлива (брикеты, дрова).