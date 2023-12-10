ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (655-й день) | Скорее всего, Украине придется оставить ряд завоеванных позиций

По его словам, Украина и союзники недооценили подготовки российской армии, поскольку на момент начала украинского наступления „шансов у нас никаких и не было“. Теперь, он считает, что ряд завоеванных позиций придется оставить, потому что их неудобно оборонять.

ВСУ вынужденно переходят в оборону и должны будут оставить ряд „неудобных“ позиций - поскольку наступательный потенциал „или исчерпан или недостаточен“. Об этом заявил украинский военный Арти Грин, который воюет на передовой.

Правозащитники указывают, что российская военная полиция не имеет права задерживать в Армении даже граждан РФ — это могут делать лишь правоохранительные органы самой Армении. Действия российской военной полиции они расценивают как „атаку на правовую систему Армении, на Армению как суверенное государство“.

Сотрудники российской военной полиции задержали в Армении гражданина РФ Дмитрия Сетракова и доставили его на территорию российской военной базы в городе Гюмри. Он был призван в российскую армию в конце сентября прошлого года, в апреле 2023-го самовольно оставил часть. После этого военный полгода скрывался, а в октябре добровольно сдался.

В настоящее время российские войска ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, особенно вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в районе Бахмута и в направлении Авдеевки. Также они проводят непрерывные наземные атаки в западной части Запорожской области.

Российские войска предприняли наступательные операции на нескольких участках фронта в период наиболее сложных погодных условий осенне-зимнего сезона, стремясь захватить и удержать инициативу до президентских выборов в России в марте 2024 года, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

Российские войска, вероятно, начали новую кампанию, направленную на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, говорится в ежедневном обзоре, подготовленном британской военной разведкой. Авторы обзора обращают внимание на попытку российских войск нанести массированный ракетный удар по Киеву и центральной части Украины в ночь на 7 декабря. Столь интенсивный ракетный удар, в ходе которого были запущены 16 ракет воздушного базирования о Х-101 (по классификации НАТО — AS-23a KODIAK), отмечают они, был нанесен впервые с сентября.

В Минобороны Великобритании предполагают, что российские силы накапливали ракеты, чтобы использовать их именно зимой. При этом авторы обзора отмечают, что большинство ракет украинским силам ПВО удалось сбить.

Украинские фуры прибыли в Польшу по железной дороге

Польские водители-дальнобойщики блокируют проезд через границу украинских грузовиков. Таким образом они протестуют против несправедливых, по их мнению, преференций для украинских перевозчиков грузов. Чтобы преодолеть блокаду, украинские грузовики перевозят по железной дороге.

Пока, подчеркнули в „Укрзализныце“, речь идет о разовой акции. Однако в руководстве украинских железных дорог, пишет „РБК-Украина“, не исключают, что так грузовики через границу смогут перевозить и на постоянной основе, используя модернизированные платформы.

В Украине призвали освободить военнопленных, удерживаемых Россией

Акции с призывом освободить военнопленных, удерживаемых Россией, прошли в воскресенье во многих крупных городах Украины. В них приняли участие как родные удерживаемых в плену, так и те, кто был в плену, но освобожден по обмену. В Киеве состоялась акция „Потерянная связь“, организованная родственниками находящихся в российском плену военнослужащих.

Участники держали плакаты „Плен убивает“, „Мы ждем наших Героев“, „Верните мне моего отца“, „Кто-то ждет подарок на праздник, а я жду мужа из плена“, „Верните наших родных защитников“. Поддержать участников акции пришли ветераны боевых действий и простые украинцы. Они надеются, что их призыв услышат в других странах мира и это поможет повлиять на то, чтобы между Украиной и Россией возобновился процесс обмена военнопленными. В последний раз обмен пленными состоялся в августе этого года.

Соратники Орбана хотят добиться прекращения американской военной поддержки Украины

Соратники венгерского премьера Виктор Орбана планируют провести в Вашингтоне переговоры с представителями Республиканской партии, чтобы добиться прекращения американской военной поддержки Украины. Об этом пишет британская The Guardian со ссылкой на источники.

Источник, близкий к посольству Венгрии, заявил изданию, что „Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет через конгресс“. Именно поэтому, считает собеседник The Guardian, Орбан пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС.