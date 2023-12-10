Исследование: жители Эстонии начали тревожиться по поводу свободы слова

Конституция Эстонии защищает права и ценности человека, и права человека у нас в стране соблюдаются. Таково было мнение большинства респондентов опроса. Однако за десять лет мнение людей о том, с какими правами человека в Эстонии больше всего проблем, изменилось.

В 2012 году главной проблемой было социальное неравенство - так считали почти 40% респондентов. В этом году оно на четвертом месте в списке проблем. Это считают важным 15% опрошенных.

А по мнению четверти участников опроса, свобода слова стала самым важным вопросом прав человека в этом году. 10 лет назад свободу слова считали проблемой в три раза меньше людей.

По мнению специализирующегося на правах человека юриста Кармен Тург, результаты отражают тот факт, что коммуникационная среда больше не находится под нашим контролем.

„Она находится под контролем международных частных компаний. И, конечно, такое отсутствие контроля у человека вызывает, я думаю, вполне резонное опасение. Действительно, скажем, конкретно вас, может, никто и не будет ограничивать. Однако, если мы видим, что кто-то закрывает свой аккаунт в Facebook, ничего нельзя прочитать и некоторые вещи заблокированы, это может вызвать некоторое беспокойство“, - сказала Тург.

„Я думаю, дело в слове „ответственность“. Что люди могут бросаться словами, но не хотят нести за них ответственность. Но если этот новый закон возложит на вас ответственность за слова, сказанные под влиянием эмоций, то в конце концов может случиться так, что вы срубите сук, на котором сидите“, - сказал глава Эстонского института по правам человека Аэт Кукк.

Речь идет об обсуждаемом в Рийгикогу законопроекте о разжигании ненависти, мнение о котором также спрашивалось в ходе опроса.