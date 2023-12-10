10.12.2023, 11:53
ЧЕ по плаванию на короткой воде: сборная Эстонии установила новый рекорд в смешанной эстафете и вышла в финал
Финал смешанной эстафеты в 19.56 по эстонскому времени.
ФОТО:
Eesti teatenelik pääses Rumeenias toimuvatel ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustel finaali.
Утром на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде эстонская сборная в составе Ральфа Трибунцова, Энели Ефимовой, Даниэля Зайцева и Алексы Голд выступала в эстафете 4х50 м комплексным стилем. Четверка финишировала пятой, преодолев дистанцию за 1.40,19, установив новый рекорд Эстонии.
Помимо Эстонии, в финал вышли Франция, Нидерланды, Германия, Чехия, Великобритания, Греция и Италия.
Финал смешанной эстафеты состоится в 19.56 по эстонскому времени.
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