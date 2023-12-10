ЧЕ по плаванию на короткой воде: сборная Эстонии установила новый рекорд в смешанной эстафете и вышла в финал

Утром на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде эстонская сборная в составе Ральфа Трибунцова, Энели Ефимовой, Даниэля Зайцева и Алексы Голд выступала в эстафете 4х50 м комплексным стилем. Четверка финишировала пятой, преодолев дистанцию за 1.40,19, установив новый рекорд Эстонии.

Помимо Эстонии, в финал вышли Франция, Нидерланды, Германия, Чехия, Великобритания, Греция и Италия.

Финал смешанной эстафеты состоится в 19.56 по эстонскому времени.

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