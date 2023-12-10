Департамент: как попасть из России в Эстонию и на погранпункте не получить отказ

Первый ответ из Департамента полиции и погранохраны на запрос „Нарвской газеты“ с просьбой прокомментировать инцидент, был включен в опубликованный материал. А теперь получили и ответ на запрос, в котором просили уточнить: какие доказательства ясности цели своей поездки человек должен иметь, если он решил пробыть в Эстонии только 1 день? Ведь именно столько времени, утверждала Татьяна Урсу, она собиралась провести в Эстонии, а конкретно – в Нарве.

Отвечает начальник пограничного пункта Кагу Петер Маран:

– Если человек желает ехать в Эстонию из России, он обязательно должен иметь при себе действующий проездной документ. Кроме того, граждане третьих стран должны иметь дополнительное основание для пребывания, если не указано иное. Гражданам Эстонии и Европейского Союза достаточно действующего проездного документа. С некоторыми странами действуют зарубежные соглашения, а это значит, что визовые требования на граждан этих стран не распространяются (в том числе на граждан Молдовы – ред.). В этом случае людям нужен только действительный проездной документ, и они не должны находиться в Шенгенской зоне более 90 дней из последних 180 дней. Гражданам третьих стран, с которыми нет действующих иностранных соглашений, для въезда в Эстонию помимо проездного документа необходима виза. Если у иностранного гражданина есть дополнительное основание, например, разрешение на работу или вид на жительство, он может въехать в Эстонию, даже если он находился в Шенгенской зоне более 90 дней в течение 180 дней.

Например, они говорят, что едут в Эстонию на отдых, но до границы добираются пешком, без билетов и брони.