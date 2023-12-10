Департамент: как попасть из России в Эстонию и на погранпункте не получить отказ(14)
Недавно gazeta.ee писала о том, как туристку не пустили из России в Эстонию. Как сообщила ряду эстонских СМИ, в том числе и нашему изданию („Нарвской Газете“), женщина, имеющая двойное гражданство (Молдовы и России), в Эстонию ее не впустили – на том основании, что у туристки не было документальных подтверждений о целях поездки: каких-либо билетов, брони и пр.
Первый ответ из Департамента полиции и погранохраны на запрос „Нарвской газеты“ с просьбой прокомментировать инцидент, был включен в опубликованный материал. А теперь получили и ответ на запрос, в котором просили уточнить: какие доказательства ясности цели своей поездки человек должен иметь, если он решил пробыть в Эстонии только 1 день? Ведь именно столько времени, утверждала Татьяна Урсу, она собиралась провести в Эстонии, а конкретно – в Нарве.
Отвечает начальник пограничного пункта Кагу Петер Маран:
– Если человек желает ехать в Эстонию из России, он обязательно должен иметь при себе действующий проездной документ. Кроме того, граждане третьих стран должны иметь дополнительное основание для пребывания, если не указано иное. Гражданам Эстонии и Европейского Союза достаточно действующего проездного документа. С некоторыми странами действуют зарубежные соглашения, а это значит, что визовые требования на граждан этих стран не распространяются (в том числе на граждан Молдовы – ред.). В этом случае людям нужен только действительный проездной документ, и они не должны находиться в Шенгенской зоне более 90 дней из последних 180 дней. Гражданам третьих стран, с которыми нет действующих иностранных соглашений, для въезда в Эстонию помимо проездного документа необходима виза. Если у иностранного гражданина есть дополнительное основание, например, разрешение на работу или вид на жительство, он может въехать в Эстонию, даже если он находился в Шенгенской зоне более 90 дней в течение 180 дней.
Например, они говорят, что едут в Эстонию на отдых, но до границы добираются пешком, без билетов и брони.
Если, например, гражданин Молдовы приезжает на границу, в первую очередь определяется, является ли предъявленный им документ проездным, принадлежит ли он ему, действителен ли и подлинен ли он. Штампы в паспорте затем проверят, как долго он находится в Шенгенской зоне. Если он не находился в Шенгенской зоне более 90 дней из последних 180 дней, дополнительные основания для пребывания не запрашиваются, а если их больше, то их необходимо запросить. Если дополнительных оснований для пребывания помимо паспорта нет, то есть повод наложить запрет на въезд.
Определение запрета на въезд основывается на шенгенской форме, где записаны личные данные, данные о проездном документе и гражданстве пересекающего границу, а также причина запрета пересечения границы. В приведенном примере, если гражданин Молдовы находился в Шенгенской зоне дольше разрешенного и не имеет дополнительных оснований для пребывания, будет записано, что лицу запрещен въезд, поскольку он находился в Шенгенской зоне более 90 дней в течение 180 дней.
Помимо того, что запрет на въезд налагается на лицо, находившееся в Шенгенской зоне более 90 дней в течение 180 дней, есть и другие основания для блокировки. Например, запрет на въезд в страну на границе налагается также лицам, не имеющим соответствующих документов для въезда в страну, дающим неясные заявления о цели поездки или если установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.
Люди, не имеющие соответствующих документов для въезда в страну на пограничных пунктах между Эстонией и Россией и дающие неясные заявления о цели своей поездки, в основном являются гражданами Молдовы, но время от времени такая причина возникает и у граждан других стран. Прибыв на погранпереход, они говорят странные вещи, не соответствующие их реальным планам. Например, они говорят, что едут в Эстонию на отдых, но до границы добираются пешком, без билетов и брони.
Предотвращение пересечения границы на том основании, что человек может представлять опасность для общественного порядка или безопасности нашей страны, вытекает из распоряжения правительства Эстонии, принятого в сентябре 2022 года. Он ограничивает передвижение российских граждан, путешествующих по действующей краткосрочной визе в Шенгенскую зону, и является частью пакета санкций. Поскольку большинство граждан России поддерживают режим Путина и войну на Украине, российские граждане считаются угрозой общественному порядку и внутренней безопасности. Данная санкция распространяется только на поездки по краткосрочной визе. Однако в случае с гражданами России проверяется, имеются ли исключающие обстоятельства или ситуации, когда по гуманитарным соображениям есть основания сделать исключение и разрешить гражданину России въезд в Эстонию.