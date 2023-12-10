10.12.2023, 17:05
СЕГОДНЯ | ЧЕ по плаванию на короткой воде: завоюет ли Энели Ефимова еще одну медаль?
Финал в 19.03 по эстонскому времени
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Румынии, Энели Ефимова выступит в финале на дистанции 50 м брассом. Трансляцию финала покажет ERR.
На пути к финалу Ефимова уже установила два рекорда Эстонии. В предварительных заплывах 16-летняя Энели преодолела дистанцию за 29,46, улучшив предыдущий рекорд на две сотых.
В полуфинале Ефимова снова обновила рекорд Эстонии - 29.10. Быстрее уроженки Силламяэ была только итальянская пловчиха Бенедетта Пилато - 28.98.
Финальный заплыв на дистанции 50 м брассом начнется в 19.03 по эстонскому времени.
Финальный стартовый список:
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