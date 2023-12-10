ЧЕ по плаванию на короткой воде: Энели Ефимова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом
В воскресенье, 10 декабря, на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Румынии, Энели Ефимова заняла второе место на дистанции 50 м брассом.
На пути к финалу Ефимова уже установила два рекорда Эстонии. В предварительных заплывах 16-летняя Энели преодолела дистанцию за 29,46, улучшив предыдущий рекорд на две сотых.
В полуфинале Ефимова снова обновила рекорд Эстонии - 29.10. Быстрее уроженки Силламяэ была только итальянская пловчиха Бенедетта Пилато - 28.98.
В финале Ефимова вновь уступила итальянской пловчихе Пилато, которая обновила европейский рекорд заняв второе место. Ефимова преодолела дистанцию за 28,86, уступив итальянке 0,26 секунды. Третье место разделили Имоджен Кларк из Великобритании и Жасмин Ночентини из Италии (обе +0,55).
Результаты финального заплыва:
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