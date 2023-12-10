ФОТО | Чешские журналисты предложили свой вариант формы для России, которую допустили к участию в ОИ-2024 под нейтральным флагом

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже в следующем году, но под нейтральным флагом.

Принять участие в Играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта, в командных соревнованиях сборных из российских и белорусских спортсменов не будет.

Также на Олимпиаду не допустят тех россиян и белорусов, которые публично поддерживают вторжение в Украину и у которых есть действующий контракт с вооруженными силами.

В ответ на решение МОК чешский журнал Reflex с помощью искусственного интеллекта сгенерировал олимпийскую форму для представителей России и Беларуси.

„В то время как российские военные, возглавляемые военным преступником Владимиром Путиным, все еще убивают мирных жителей в Украине, похищают украинских женщин, насилуют и пытают всех, кто попадает в их руки, МОК счел, что было бы отличной идеей отправить русских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом. Мы „аплодируем“ и одобряем это решение при условии, что спортсмены будут носить коллекцию, которую мы для них сгенерировали с помощью искусственного интеллекта Midjourney

Лучшие спортсмены помогают ему [Путину] пропагандировать и оправдывать кровавую войну“, — отметило издание.

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