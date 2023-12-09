Сборная Эстонии по лыжным гонкам заразилась коронавирусом

После субботних спринтерских гонок несколько спортсменов пожаловались на слабость, а проведенные тесты показали худшее - трое мужчин из четырех стартовавших заразились коронавирусом. Помимо спортсменов, вышедших на старт, положительный тест сдали Алвар Йоханнес Алев, а также половина членов обслуживающего персонала сборной.

По словам Айвара Рехемаа, руководителя сборной Эстонии, который находится в Эстерсунде, команда сейчас находится в режиме ожидания и живет одним днем.

Рехмаа: „Все предыдущие дни были в порядке, и сегодня утром у меня не было никаких подозрений, что что-то будет не так. Не было никаких симптомов. Больные как можно скорее отправятся домой, чтобы пройти курс лечения, и мы надеемся, что они быстро поправятся. Сезон еще только начинается, и мы стремимся свести ущерб к минимуму“. Кайди и Кейди Каасику, которые на данный момент здоровы, живут в отдельном отеле подальше от мужской сборной и персонала сборной, и я надеюсь, что им удастся не заразиться и быть на старте в Тронхейме“.

„Что касается членов обслуживающего персонала сборной, то, к сожалению, и Ээро Бергман, и я заражены коронавирусом. Остальные все еще в строю. Мы очень надеемся выйти на старт „Тур де Ски“ в выходные дни вместе со сборной. Мы будем жить одним днем и искать решения, чтобы девушки могли успешно соревноваться здесь и на следующей неделе в Тронхейме. Еще одна мысль, которую я хотел бы сказать, - это то, что успех заключается в том, чтобы подняться еще раз после того, как ты упал. Я знаю, что мы встанем“, - добавил Рехмаа в пресс-релизе Федерации лыжного спорта.

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