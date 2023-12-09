В Литве трое человек за один день замерзли насмерть

8 декабря, в 7.15 в Клайпеде во дворе дома было обнаружено тело мужчины. Личность покойного пока не установлена. Мужчине могло быть 40-50 лет.

8 декабря, в 6.30 в Вильнюсе также было обнаружено тело мужчины 1985 г.р. На теле следов насилия не обнаружено. Рядом с телом лежала бутылка от алкоголя. Подозревают, что мужчина замерз.

После обеда, в 14.40 около заброшенного здания в Вильнюсе было обнаружено еще одно тело. Личность покойного пока не установлена. Точные причины смерти всех найденных людей выяснят эксперты.

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