ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (654-й день) | Украина готовит наработки, которые в 2024 году заставят россиян навсегда уйти из Крыма
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Украина готовит наработки, которые в 2024 году заставят россиян навсегда уйти из Крыма, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.
„Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма“, — сказал Умеров в эфире телемарафона.
По мнению министра, Украина „показала всему миру, что может добиваться успеха“, в частности, создав проблемы россиянам на полуострове, не имея мощного флота.
Украине грозит „смертельная опасность“, если западные страны не продолжат оказывать финансовую поддержку, заявила Елена Зеленская.
В интервью „Би-би-си“, которое полностью выйдет 10 декабря, Зеленская сказала, что „если мир устанет, нам просто дадут умереть“.
„Нам очень больно видеть сигналы, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос выживания. Поэтому это больно видеть“, — заявила Зеленская.
Российский беспилотник нанес удар по Бериславу Херсонской области
Об этом сообщил глава региона Александр Прокудин. По его данным, в результате обстрела погиб один человек. Еще один получил ранения, ему оказывают помощь.
Украина вряд ли сможет провести новое крупное наступление до 2025 года, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает что Украина, которой не удалось добиться освобождения больших территорий в ходе наступления 2023 года, переходит к стратегической обороне — на фоне начавшихся в стране политических разногласий, а также возможного сокращения поддержки со стороны Запада.
Как полагают авторы статьи, сейчас Украина сильно истощена войной и ей нужно время для восстановления.
В любом случае, пишет WSJ, сейчас окончательно стало понятно, что война будет долгой.
Город Херсон и область опять под обстрелом, погиб один человек
В результате артиллерийского обстрела Херсона получили ранения два человека, сообщил в телеграм-канале глава городской военной администрации Роман Мрочко.
Об обстреле города сообщают и другие украинские источники.
По их данным, артиллерийский обстрел велся с территории, которую контролируют российские войска.
Ранее в городе Берислав Херсонской области в результате взрыва устройства, сброшенного с беспилотника, погиб один человек, писал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Еще один человек получил ранения.
Эту информацию не комментировали российские официальные источники.
Херсон и Херсонская область регулярно подвергается обстрелам. Последний раз область и город обстреливали накануне, 7 декабря.
Дальнейшую помощь Украине поддерживают почти половина американцев
Как следует из опроса Pew Research Center, 29% американцев считают, что помощь должна оставаться на прежнем уровне, еще 18% — что она недостаточна и должна быть усилена. При этом 31% считают, что США оказывают слишком много помощи Украине. Чаще за уменьшение помощи выступают сторонники Республиканской партии, за увеличение или продолжение на том же уровне — сторонники демократов.
Против журналиста Андрея Серафимова завели уголовное дело. Он предполагает, что поводом стали его призывы не ходить в военкоматы
Серафимова обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом „Новой газете. Европа“ сообщил сам Серафимов. Что стало поводом для возбуждения дела, неизвестно. Сам журналист предполагает, что причиной стали его призывы не брать повесток и не ходить в военкоматы, опубликованные в его соцсетях.
Жены мобилизованных в разных городах России возложили цветы в память о погибших на войне против Украины
К акции присоединились жительницы Москвы, Пензы, Калуги, Обнинска, Набережных Челнов, рассказали в телеграм-канале „Путь домой“, который до этого публиковал обращения родственниц мобилизованных к российской власти. Женщины также заявили, что хотят проводить акцию еженедельно — и призвали каждую субботу приходить к мемориалам с цветами. Символом акции они назвали белый платок.
Украина продолжает сносить советские памятники
Украина продолжает удалять советские символы, и в субботу власти Киева сняли памятник командиру дивизии Красной Армии Николаю Щорсу.
С момента начала полномасштабной войны Украина в течение почти двух лет активизировала усилия по удалению советской символики из общественного пространства страны.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.