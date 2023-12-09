ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (654-й день) | Украина готовит наработки, которые в 2024 году заставят россиян навсегда уйти из Крыма

Украина готовит наработки, которые в 2024 году заставят россиян навсегда уйти из Крыма, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

„Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма“, — сказал Умеров в эфире телемарафона.

По мнению министра, Украина „показала всему миру, что может добиваться успеха“, в частности, создав проблемы россиянам на полуострове, не имея мощного флота.

Украине грозит „смертельная опасность“, если западные страны не продолжат оказывать финансовую поддержку, заявила Елена Зеленская.

В интервью „Би-би-си“, которое полностью выйдет 10 декабря, Зеленская сказала, что „если мир устанет, нам просто дадут умереть“.

„Нам очень больно видеть сигналы, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос выживания. Поэтому это больно видеть“, — заявила Зеленская.

Российский беспилотник нанес удар по Бериславу Херсонской области

Об этом сообщил глава региона Александр Прокудин. По его данным, в результате обстрела погиб один человек. Еще один получил ранения, ему оказывают помощь.

Украина вряд ли сможет провести новое крупное наступление до 2025 года, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает что Украина, которой не удалось добиться освобождения больших территорий в ходе наступления 2023 года, переходит к стратегической обороне — на фоне начавшихся в стране политических разногласий, а также возможного сокращения поддержки со стороны Запада.

Как полагают авторы статьи, сейчас Украина сильно истощена войной и ей нужно время для восстановления.

В любом случае, пишет WSJ, сейчас окончательно стало понятно, что война будет долгой.

Город Херсон и область опять под обстрелом, погиб один человек

В результате артиллерийского обстрела Херсона получили ранения два человека, сообщил в телеграм-канале глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Об обстреле города сообщают и другие украинские источники.