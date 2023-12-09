Когда в Эстонии? В больнице Латвии проведена первая в Балтии малоинвазивная операция на сердце

Пациентке с тяжелой недостаточностью трикуспидального клапана и выраженной сердечной недостаточностью не могло помочь хирургическое вмешательство, так как ранее она перенесла две открытых операции на сердце, а третья была бы слишком рискованной, поэтому медики искали новые возможности и способы помощи. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, симптомы сердечной недостаточности значительно уменьшились.

„Есть пациенты, которые уже перенесли различные операции на сердце или чье общее состояние здоровья, или возраст, или сопутствующие заболевания не позволяют оперировать их традиционным способом, для них эта малоинвазивная процедура обязательно будет тем, что может помочь им, а в некоторых ситуациях даже спасти жизнь“, - заявила инвазивный кардиолог Инга Нарбуте.

Она подчеркнула, что такие операции - это не работа для одного человека, в них задействована большая команда специалистов на базе встроенного сотрудничества. Так, в них участвуют клинический кардиолог, специалист по эхокардиографии, радиолог.

„Инвазивная кардиология в Латвии, не хочу хвастаться, но она идет в ногу с Европой и миром, а в некоторых ситуациях на полшага впереди“, - добавила кардиолог.

Трикуспидальный клапан расположен между правым предсердием и правым желудочком. Благодаря ему кровь из вен через правое предсердие и желудочек оттекает в легочную артерию, где снабжается кислородом и возвращается далее в организм через левый желудочек.

У пациентов, у которых трикуспидальный клапан работает недостаточно хорошо и нарушается кровообращение в одном направлении, кровь течет обратно, попадает в венозную систему, возникают различные проблемы со здоровьем – отеки ног, одышка, слабость, которые являются основными признаками сердечной недостаточности.