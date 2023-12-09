ФОТО | Председателем совета Правой партии избрали Ильмара Раага

В голосовании за председателя совета принял участие только один кандидат - Ильмар Рааг, который и был избран председателем совета партии. Также на должность заместителя председателя претендовал только один человек, который также был избран. Им стала Кайре Вахейыэ, председатель горсобрания Луунья и региона Йыгева-Тартумаа.

Совет определит шаги на пути к выборам в Европарламент, куда партия правых выйдет с полным списком.

Совет является высшим руководящим органом партии в период между общими собраниями, в который входят члены правления партии, председатели регионов и делегаты, избираемые на общих собраниях регионов. Он отвечает за формирование программной позиции партии, утверждение избирательных списков и вопросы сотрудничества с другими политическими партиями.

В субботу на повестке дня выборы председателя и заместителя председателя совета, после чего председатель партии Лавли Перлинг выступит с речью о политической ситуации.

Во второй, закрытой части будут обсуждаться темы, связанные с выборами в Европарламент.

Заместитель председателя политической партии Кристьян Ванаселья заявил в пятницу Delfi, что весенние выборы в Рийгикогу стали для них очень важной вехой - цель заключалась в том, чтобы прийти на выборы с полным списком и дать избирателям правых четкую мировоззренческую альтернативу.

„Эти цели были достигнуты. Правда, для достижения этих целей нам пришлось сделать инвестиции в кампанию, над чем мы и работали. На данный момент партия все еще должна около 255 000 евро за выборы, и мы пообещали кредиторам, что сделаем все возможное, чтобы погасить долги до конца года“, - сказал он.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .