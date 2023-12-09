Кардиолог: Всего одно решение, и у вас большой шанс никогда не иметь проблем с сердцем!

„Самый простой способ - не курить! Если вы не курите, возможно, вы никогда в своей жизни не встретитесь с кардиологом. У нас есть руководства Европейского общества кардиологов, оно постоянно выпускает новые документы и обновляет существующие. Плюс, у нас есть мнение коллег - пульмонологов и онкологов - это все те люди, которые напрямую сталкиваются с курильщиками. Ни в одном из руководств не написано о том, что можно курить чуть-чуть. Со стороны медиков толерантность к курению - нулевая. Всем необходимо бросить.

Если не можете бросить совсем, но вам предстоит даже небольшая операция - бросьте курить хотя бы на месяц.

Курение влияет не только на сердце, на все органы. Но самое очевидное - ты получаешь атеросклероз и инфаркт на 20 лет раньше, чем мог бы получить, а мог бы не получить вообще“, - объяснила Ольга Лапковская.

Немного выпить можно!

„К алкоголю другое отношение. Нет данных, которые говорили бы о нулевой толерантности к алкоголю. У алкоголя есть разрешенные безопасные дозы приема. Безопасных доз у никотина нет!

Никотин способен сделать вас инвалидом задолго до пенсии - не работают ноги, не работает сердце, перестают работать легкие. Я всегда говорю своим пациентам-курильщикам: вам 50, и вы все еще бодры. Но это лотерея, какой из органов из-за курения у вас откажет первым. Хотите ли вы в старости быть разбитым и больным, с недостатком кислорода или неспособностью пройти 200 метров из-за болезней сосудов ног? Решать вам“, - заключила доктор.

Большое интервью с Ольгой Лапковской читайте ЗДЕСЬ.