СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Авис Утилитас“, сменивший тренера, играет в Тарту

В активе команды „Тартуского университета“ семь побед и пять поражений, что позволяет им занимать в обледенённой лиге седьмое место. „Авис Утилитас“, в свою очередь, занимает 12-е место с четырьмя победами и десятью поражениями. После неудачного начала сезона „Авис Утилитас“ также решил сменить главного тренера. Сотрудничество с хорватом Арнелом Дедичем было прекращено, а на его место пришел Бретт Нымм, который с прошлого сезона входил в штаб главного тренера „Калева/Крамо“ Хейко Раннула.

„Клуб из Тарту - хорошо подготовленная команда и один из претендентов на медали в эстоно-латвийской лиге. Безусловно, ключевым моментом будет то, как мы сможем решить ситуации с прикрытием Мярта Розенталя. Если мы сможем вывести Розенталя из игры, у нас точно будет шанс. Мы будем бороться и надеемся преподнести болельщикам „Авис Утилитас приятный сюрприз“, — сказал Нымм в преддверии предстоящей встречи.