09.12.2023, 16:08
СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Авис Утилитас“, сменивший тренера, играет в Тарту
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Авис Утилитас“ (Рапла) сыграет в гостях с командой „Тартуского университета“. Начало матча в 17:00.
В активе команды „Тартуского университета“ семь побед и пять поражений, что позволяет им занимать в обледенённой лиге седьмое место. „Авис Утилитас“, в свою очередь, занимает 12-е место с четырьмя победами и десятью поражениями. После неудачного начала сезона „Авис Утилитас“ также решил сменить главного тренера. Сотрудничество с хорватом Арнелом Дедичем было прекращено, а на его место пришел Бретт Нымм, который с прошлого сезона входил в штаб главного тренера „Калева/Крамо“ Хейко Раннула.