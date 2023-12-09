Дети из детских домов в субботу продают свои поделки в центре Ülemiste

Первая ярмарка Topeltkink состоялась еще в 2005 году. В течение всего года дети мастерят разные вещи, которые продают на этой ярмарке - носки, шарфы, перчатки, коробки, светоотражатели, открытки и т. д. Все вырученные от ярмарки средства пойдут на карманные расходы детей.

„Лучший подарок имеет свою историю, он всегда несет в себе более важное послание, чем просто материальную ценность. Вероятно, поэтому Topeltkink все эти годы пользуется огромной популярностью у покупателей“, - отметил Гуйдо Пярнитс, директор центра Ülemiste.

Между лотками всегда было много посетителей, и дети с удовольствием принимали участие в ярмарке и сами пробовали себя в роли продавцов“. „Мы надеемся, что, помимо карманных денег, дети получат от этой ярмарки немного смелости и обретут предпринимательскую жилку“, - добавил Пярнитс. Люди, которые покупают на ярмарке подарки для своих близких, в буквальном смысле делают двойной подарок - он понравится и тем, кто его получил, и детям, которые его смастерили.

Детям будут предложены еда, напитки и развлечения в игровых зонах центра Ülemiste. Программа впечатляет: вступительное слово скажет легенда футбола Рагнар Клаван, Стефан даст концерт, а ведущей дня станет Пилле Минев. Театр науки „Ахаа“ будет в курсе всех событий: будет организовано шоу с пламенем и другими захватывающими реакциями.

Благотворительная рождественская ярмарка Topeltkink пройдет в атриуме Центра Ülemiste в субботу с 12 до 17 часов, открытие в 12 часов дня. В ней примут участие 116 детей из 27 детских домов и 59 сопровождающих их взрослых.