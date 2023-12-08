Пропала пожилая жительница Ласнамяэ: женщина может прятаться от холода в магазине

Елена ушла из своего дома в столичном районе Ласнамяэ в 7 часов утра. По словам близких, она плохо ориентируется, у нее проблемы с памятью.

Женщина и раньше уходила гулять одна, и ее находили в магазине. Возможно, и сейчас она спряталась где-то от холода в магазине.

Рост Елены около 160 см, среднего телосложения. Одета в серую юбку, черный джемпер, на ногах черные сапожки.

Полиция просит всех, кто видел Елену или у кого имеется информация о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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