ЧП и криминал
08.12.2023, 20:36

Пропала пожилая жительница Ласнамяэ: женщина может прятаться от холода в магазине

 
Елена
Елена
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 81-летней Елены, которая сегодня, 8 декабря ушла из дома и не вернулась.

Елена ушла из своего дома в столичном районе Ласнамяэ в 7 часов утра. По словам близких, она плохо ориентируется, у нее проблемы с памятью.

Женщина и раньше уходила гулять одна, и ее находили в магазине. Возможно, и сейчас она спряталась где-то от холода в магазине.

Рост Елены около 160 см, среднего телосложения. Одета в серую юбку, черный джемпер, на ногах черные сапожки.

Полиция просит всех, кто видел Елену или у кого имеется информация о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии