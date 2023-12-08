ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (653-й день) | В Кремле назвали нереалистичными планы США принудить Россию к переговорам на условиях Украины
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
За минувшие сутки произошли 89 боевых столкновений. Войска РФ нанесли три ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины. За прошедшие сутки российские военные нанесли авиационный удар по Украине, применив 21 ударный БПЛА типа „Шахед-136/131“. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 17 дронов.
Под авиационные удары попали Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Куриловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Выемка, Александро-Шультино, Торецк, Южное, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Копани Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) „Хортица“ на купянском направлении украинские военные отбили семь атак противника в районе Синьковки Харьковской области.
На лиманском направлении Силы обороны отразили все российские атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отразили 24 атаки россиян в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ „Таврия“ на авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать войска РФ, не оставляющие попыток оцепить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Силы обороны успешно отразили 30 российских атак в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.
На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где ВСУ отбили 14 атак.
На запорожском направлении ВСУ отразили восемь атак противника, в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.
На мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ „Одесса“ на херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.
В Керчи (Крым) ночью загорелся газопровод, 30 тысяч человек остались без отопления, сообщают местные телеграм-каналы. Согласно сообщениям, возгорание произошло на улице Генерала Петрова. Огнем была повреждена линия электропередач, восточная котельная приостановила работу, из-за чего 30 тысяч человек остались без отопления. О причинах аварии на данный момент не сообщается.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за 7 декабря украинские войска выпустили по районам области 30 снарядов.
Ночью войска РФ в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и ракетами, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Семь ударных беспилотников „Шахед-136/131“ были запущены из района Приморско-Ахтарска, еще шесть зенитных управляемых ракет С-300 — с территории Белгородской области.
Силы ПВО Украины сбили пять дронов.
В ночь на 8 декабря российские войска нанесли шесть ракетных ударов по Харькову. Как пишет глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, обстрел, предположительно, велся из зенитно-ракетных комплексов С-300. Повреждены жилые дома, учебное заведение, детская площадка и около 20 автомобилей, написал Синегубов, подчеркнув, что речь идет „исключительно о гражданских объектах“.
Утром 8 декабря силы ПВО сбили 14 из 19 российских ракет, запущенных по Украине, объявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По предварительной информации, удар наносился крылатыми ракетами Х-101 и Х-555. Ракеты сбили в Киевской и Днепропетровской области.
Силы ПВО сбили все российские ракеты, запущенные утром в направлении Киева
„После продолжительной паузы в 79 дней враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно около десяти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась около двух часов. Но ни одна враждебная цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице“, — сообщил глава военной администрации Киева Сергей Попко.
О ситуации в других регионах Украины к утру 8 декабря
В Херсонской области за сутки войска РФ совершили 54 обстрела, выпустив 407 снарядов. Зафиксированы попадания в жилые кварталы населенных пунктов области. Шесть человек получили ранения.
В Запорожской области российские военные нанесли за сутки 82 удара по 20 населенным пунктам. Девять дронов атаковали Гуляйполе, Новодаровку, Левадное и Малую Токмачку. Поступили шесть сообщений о повреждениях жилых домов и хозяйственных сооружений. Мирные жители не пострадали.
В Николаевской области вечером под артиллерийские обстрелы попали город Очаков и акватория Очаковской общины, а также села Дмитровка и Солончаки Куцурубской общины. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак сообщает о последствиях массированной атаки на область. „Есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской общине. Повреждено промышленное предприятие. Изуродованы 16 частных домов и 5 дачных. Задело церковь. Побиты авто“, — пишет он в телеграм-канале.
Литва расследует предоставление гражданства детям Абрамовича.
В СМИ было опубликовано расследование, согласно которому Аркадий и Анна Абрамовичи имеют гражданство Литвы, что, возможно, помогало их отцу обходить введенные против него международные санкции. Комиссия МВД проверит, при каких обстоятельствах дети олигарха получили литовские паспорта.Кроме того, департаменту миграции поручено выяснить, не являются ли гражданами Литвы члены семей других лиц, подпадающих под санкции Евросоюза.
Глава литовского МВД Агне Билотайте заявила, что в законодательство планируется внести изменения, которые позволят лишать гражданства лиц, представляющих угрозу национальной безопасности республики. По словам главы департамента миграции Эвелины Гудзинскайте, если литовские паспорта были предоставлены детям Абрамовича в виде исключения, то их можно было бы отобрать по соображениям нацбезопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план США заставить Россию пойти на переговоры на условиях Украины не может быть реализован (по ТАСС). „Нет, нереалистично абсолютно“, — сказал Песков.
Ранее о таких планах США объявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
„Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины; или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более сильную промышленность в США и Европе“, — говорил он.
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