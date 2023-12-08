ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (653-й день) | В Кремле назвали нереалистичными планы США принудить Россию к переговорам на условиях Украины

На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где ВСУ отбили 14 атак.

В зоне ответственности ОСУВ „Таврия“ на авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать войска РФ, не оставляющие попыток оцепить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Силы обороны успешно отразили 30 российских атак в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На бахмутском направлении ВСУ отразили 24 атаки россиян в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На лиманском направлении Силы обороны отразили все российские атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) „Хортица“ на купянском направлении украинские военные отбили семь атак противника в районе Синьковки Харьковской области.

Под авиационные удары попали Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Куриловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Выемка, Александро-Шультино, Торецк, Южное, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Копани Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За минувшие сутки произошли 89 боевых столкновений. Войска РФ нанесли три ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины. За прошедшие сутки российские военные нанесли авиационный удар по Украине, применив 21 ударный БПЛА типа „Шахед-136/131“. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 17 дронов.

В ночь на 8 декабря российские войска нанесли шесть ракетных ударов по Харькову. Как пишет глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, обстрел, предположительно, велся из зенитно-ракетных комплексов С-300. Повреждены жилые дома, учебное заведение, детская площадка и около 20 автомобилей, написал Синегубов, подчеркнув, что речь идет „исключительно о гражданских объектах“.

Семь ударных беспилотников „Шахед-136/131“ были запущены из района Приморско-Ахтарска, еще шесть зенитных управляемых ракет С-300 — с территории Белгородской области.

Ночью войска РФ в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и ракетами, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за 7 декабря украинские войска выпустили по районам области 30 снарядов.

В Керчи (Крым) ночью загорелся газопровод, 30 тысяч человек остались без отопления , сообщают местные телеграм-каналы. Согласно сообщениям, возгорание произошло на улице Генерала Петрова. Огнем была повреждена линия электропередач, восточная котельная приостановила работу, из-за чего 30 тысяч человек остались без отопления. О причинах аварии на данный момент не сообщается.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.

В зоне ответственности ОСУВ „Одесса“ на херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

На мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

На запорожском направлении ВСУ отразили восемь атак противника, в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.

По предварительной информации, удар наносился крылатыми ракетами Х-101 и Х-555. Ракеты сбили в Киевской и Днепропетровской области.

Силы ПВО сбили все российские ракеты, запущенные утром в направлении Киева

„После продолжительной паузы в 79 дней враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно около десяти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась около двух часов. Но ни одна враждебная цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице“, — сообщил глава военной администрации Киева Сергей Попко.

О ситуации в других регионах Украины к утру 8 декабря

В Херсонской области за сутки войска РФ совершили 54 обстрела, выпустив 407 снарядов. Зафиксированы попадания в жилые кварталы населенных пунктов области. Шесть человек получили ранения.

В Запорожской области российские военные нанесли за сутки 82 удара по 20 населенным пунктам. Девять дронов атаковали Гуляйполе, Новодаровку, Левадное и Малую Токмачку. Поступили шесть сообщений о повреждениях жилых домов и хозяйственных сооружений. Мирные жители не пострадали.

В Николаевской области вечером под артиллерийские обстрелы попали город Очаков и акватория Очаковской общины, а также села Дмитровка и Солончаки Куцурубской общины. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак сообщает о последствиях массированной атаки на область. „Есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской общине. Повреждено промышленное предприятие. Изуродованы 16 частных домов и 5 дачных. Задело церковь. Побиты авто“, — пишет он в телеграм-канале.

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