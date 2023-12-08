МОК допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся летом в Париже, в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Об этом сообщает „Медуза“.
Спортсмены из России и Беларуси смогут выступить на Играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Такое решение принял исполком Международного Олимпийского комитета.
Принять участие в Играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта, в командных соревнованиях сборных из российских и белорусских спортсменов не будет.
Также на Олимпиаду не допустят тех россиян и белорусов, которые публично поддерживают вторжение в Украину и у которых есть действующий контракт с вооруженными силами.
Никого из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не пригласят.
В МОК уточнили, что сейчас на Олимпиаду квалифицировались только восемь россиян и три спортсмена из Беларуси. Для сравнения, отмечает организация, из Украины квалифицировались 60 человек.
На Олимпиадах в Пекине в 2022 году и в Токио в 2021 году российские спортсмены также выступали в нейтральном статусе. Тогда это было связано с допинговым скандалом.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
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