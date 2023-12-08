Сменивший российское гражданство фигурист выиграл финал Гран-при

В сумме за короткую и произвольную программу они набрали 206,43 балла.Второе место заняла итальянская пара Сара Конти и Никколо Мачи (205,88), третье канадцы Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (204,30).

Хазе и Володин выступают вместе первый сезон. Володин до 2023 года выступал за Россию. В 2023-м сменил гражданство на немецкое из-за проблем с поиском партнерши. Он получил предложение от Федерации фигурного катания Германии, которая искала пару для перспективной Хазе.

Ранее в нынешнем сезоне Хазе и Володин выиграли два этапа Гран-при.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.