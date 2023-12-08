Палестино-израильский конфликт пришел в спорт. Активисты на Кубке мира выступили с необычным требованием
Кубок мира по прыжкам с трамплина в первых числах декабря заглянул в норвежский Лиллехаммер. Хозяева соревнований подверглись критике во время акции протеста.
„Активисты за Палестину“ пришли на мужские соревнования не с пустыми руками. Они растянули несколько плакатов и активно размахивали флагами Палестины, пишет Sport24.
„Национальная сборная по прыжкам с трамплина должна немедленно прекратить сотрудничество с Nammo“, — кричали демонстранты.
„Это долгосрочное сотрудничество, которое, как мы считаем, должно закончиться, учитывая жестокость, происходящую в секторе Газа.
Мы делаем это, потому что заботимся о спорте. Мы не хотим, чтобы прыжки на лыжах с трамплина подвергали риску свою репутацию, позволяя Nammo использовать себя таким образом. Вокруг арены расположены большие логотипы Nammo. Здесь присутствует палестинец из Газы. Очень обидно видеть, что война, увечья и человеческие страдания стали нормой. Мы хотим положить этому конец“, — заявил он NRK.
У норвежско-финской компании, специализирующейся на производстве боеприпасов, космического оборудования и так далее имеются филиалы в различных странах. В израильской газете Haaretz пару недель назад появилась информация, что около 1800 ракетных установок были отправлены в страну из США. Оружие было произведено на заводе Nammo в Аризоне.
Торстейн Корсволд, директор по информации Nammo пояснил, что оружие было продано Министерству обороны США почти десять лет назад. За дальнейшие действия компания не ответственна.
— Что теперь американские власти решили сделать с оружием — не дело Nammo.
Экспорта норвежского оружия в Израиль нет. Если протестующие не согласны с тем, что делают США, они, вероятно, пришли не туда.
Норвежские прыжки с трамплина компания поддерживает с 2010 года. Это очень помогает спорту, потому что федерация на 100 процентов финансируется за счет коммерческих доходов. Отказываться от сотрудничества команде максимально невыгодно.
Можно, конечно, убрать логотип с экипировки, но это будет лишь временным успокоением тем, кто выступает против Nammo. Что будет делать федерация и компания — вопрос.
Арабо-израильский конфликт длится еще с прошлого столетия из-за разногласий по поводу территорий.
Последнее обострение вылилось в палестино-израильскую войну 2023 года. ХАМАС выпустил из сектора Газа по Израилю тысячи ракет, а также зашел на территорию соседнего государства. Армия Израиля начала ответную операцию в Газе. Конфликт продолжается до сих пор.
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