Палестино-израильский конфликт пришел в спорт. Активисты на Кубке мира выступили с необычным требованием

„Активисты за Палестину“ пришли на мужские соревнования не с пустыми руками. Они растянули несколько плакатов и активно размахивали флагами Палестины, пишет Sport24.

„Национальная сборная по прыжкам с трамплина должна немедленно прекратить сотрудничество с Nammo“, — кричали демонстранты.

„Это долгосрочное сотрудничество, которое, как мы считаем, должно закончиться, учитывая жестокость, происходящую в секторе Газа.

Мы делаем это, потому что заботимся о спорте. Мы не хотим, чтобы прыжки на лыжах с трамплина подвергали риску свою репутацию, позволяя Nammo использовать себя таким образом. Вокруг арены расположены большие логотипы Nammo. Здесь присутствует палестинец из Газы. Очень обидно видеть, что война, увечья и человеческие страдания стали нормой. Мы хотим положить этому конец“, — заявил он NRK.

У норвежско-финской компании, специализирующейся на производстве боеприпасов, космического оборудования и так далее имеются филиалы в различных странах. В израильской газете Haaretz пару недель назад появилась информация, что около 1800 ракетных установок были отправлены в страну из США. Оружие было произведено на заводе Nammo в Аризоне.

Торстейн Корсволд, директор по информации Nammo пояснил, что оружие было продано Министерству обороны США почти десять лет назад. За дальнейшие действия компания не ответственна.

— Что теперь американские власти решили сделать с оружием — не дело Nammo.

Экспорта норвежского оружия в Израиль нет. Если протестующие не согласны с тем, что делают США, они, вероятно, пришли не туда.

Норвежские прыжки с трамплина компания поддерживает с 2010 года. Это очень помогает спорту, потому что федерация на 100 процентов финансируется за счет коммерческих доходов. Отказываться от сотрудничества команде максимально невыгодно.

Можно, конечно, убрать логотип с экипировки, но это будет лишь временным успокоением тем, кто выступает против Nammo. Что будет делать федерация и компания — вопрос.