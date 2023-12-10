Евростат сравнил расходы на спортивные товары: максимальные в Люксембурге, а минимальные в Болгарии. Эстония в середине рейтинга

Раз в пять лет Евростат проводит масштабный обзор бюджетов европейских домохозяйств, чтобы узнать, каким образом расходуют средства жители ЕС. При этом для адекватного сравнения расходов между странами учитывают покупательную способность, ведь не секрет, что даже в зоне евро за один и тот же товар или услугу в разных странах чеки будут различаться.

Наступление зимы радует любителей активного отдыха и зимних видов спорта. А вот затраты, которые приходится нести для подготовки к сезону, скорее расстраивают. Занятия зимними видами спорта - увлечение не из разряда дешевых. Поэтому логично, что в странах ЕС с большим числом зимних курортов, расходы домохозяйств на спортивные товары и услуги выше, чем в среднем по Евросоюзу.

В лидерах, по средним потребительским расходам частных домохозяйств на спортивные товары и услуги, такие страны как Норвегия, Финляндия, Швеция. Кроме того, высокие показатели подобных расходов в Германии, Франции и Австрии. Относительно невысокие расходы на спортивные товары и услуги несут жители Румынии, Болгарии и Литвы.

Эстонские домохозяйства по данным за 2020 год расходуют на спортивные товары и услуги в два