ПРЯМО СЕЙЧАС | Примет ли Рийгикогу бюджет на следующий год?

Инициированный правительством законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу 18 октября. К нему было представлено 745 поправок. 23 ноября перед вторым чтением правительство решило увязать принятие законопроекта с вопросом доверия правительству, взяв на себя таким образом и обязательства руководящей комиссии. Предложенные поправки к закопроекту, привязанному к вотуму доверия правительству, на голосование выноситься не будут.

На пятничном заседании обсуждение законопроекта продолжится переговорами, которые начались в среду и продолжились на заседании в четверг. После завершения переговоров состоится окончательное голосование по законопроекту.

Согласно законопроекту о госбюджете на 2024 год, доходы госбюджета в следующем году составят 16,8 млрд евро, а расходы - 17,7 млрд евро. По сравнению с этим годом доходы вырастут на 7,7%, расходы – на 4,9%.

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