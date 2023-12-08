Полиция ищет пропавшего в Таллинне 12-летнего мальчика

Сегодня ночью обеспокоенные родители сообщили, что вчера утром их сын Рогер пошел в школу, но к вечеру мальчик не вернулся домой. После получения сообщения полиция начала проверять окрестности школы и дома ребенка, пообщалась с его родителями и другими близкими, но установить местонахождение Рогера до сих пор не удалось. Мобильный телефон ребенка выключен. Насколько известно, вчера вечером около 18 часов мальчик передвигался у торгового центра Viru.

Поиски и сбор информации для установления местонахождения ребенка продолжаются.

Рост Рогера - примерно 165 см, он среднего телосложения. Уходя из дома, он был одет в черные джинсы и сверху светлую, а снизу темную куртку с капюшоном. На ногах у него черная обувь, с собой может быть синий рюкзак. Правая рука ребенка в гипсе.

Полиция просит всех, кто знает о местонахождении Рогера или где-то видел его, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

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