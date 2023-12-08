Золотая наша! Энели Ефимова переписывает историю эстонского плавания

Энели родилась в Тарту в 2006 году. С рождения девушка жила в Силламяэ, училась в Силламяэской эстонской основной школе и дополнительно ходила в английскую школу. По словам юной пловчихи - это был осознанный выбор родителей: „Для моей мамы это очень важно. Если мы живем в Эстонии, мы должны говорить по-эстонски. И вообще, знание языка очень важно“.

Когда маленькая Энели ходила в садик, то посещала разные спортивные секции, но когда пришло время идти в школу, то везде успеть было невозможно, и настал момент сделать один из важнейших выборов в своей жизни: “Мама сказала мне выбрать тот вид спорта, который мне нравится. Я выбрала плавание“.

В 8 лет состоялись ее первые соревнования, которые проходили в соседнем городе Кохтла-Ярве, где вода была зеленой, совсем юная Энели заняла четвертое место.

„Мне было очень грустно. Мама сказала, что если я хочу победить, то должна больше работать. Тогда я стала больше плавать брассом и на следующих соревнованиях завоевала медаль“, — рассказывала Ефимова в интервью журналу „Liikumine ja Sport“.

В 12 лет Энели отправилась покорять столицу: „Я не видела перспектив для того, чтобы развиваться дальше в Силламяэ“ и поступила в частную школу Аудентес, предназначенную для спортсменов. Энели также сменила и клуб и с тех пор тренируется под руководством Хенри Хейна в школе плавания „Калев“.

С каждым турниром Энели доказывала, что равных ей нет, выигрывая различные медали и устанавливая новые рекорды Эстонии один за другим. Энели специализируется в брассе на спринтерских дистанциях и к своим 16 годам является многократной чемпионкой Европы по плаванию среди юниоров. В 2021 году на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде Ефимова завоевала серебро, а спустя два года - историческое для Эстонии золото.