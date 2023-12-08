Итоги выставки инноваций NEXPO: завороженные лица гостей и представленные в Таллинне зеленые технологии, меняющие мир
Недавно в рамках Таллиннской недели зеленых технологий во временном холле, выросшем между Котлом культуры и Горхоллом, прошла крупнейшая в Эстонии выставка зеленых технологий NEXPO, которая подарила невероятную радость открытий и просто любознательным посетителям, и продвинутым школьникам, и серьезным фанатам технологий, и, безусловно, инвесторам со всего мира. За четыре дня около 4000 человек познакомились с самыми современными зелеными технологиями и их разработчиками.
„Я участвовала в подготовке этой выставки с самого начала, но во время ее работы ощутила, что это еще более увлекательно, чем я могла вообразить“, – делится координатор NEXPO Теэле Йост. В рамках выставки меняющие мир зеленые технологии представили почти 80 предприятий, в основном отечественных, но значительное число было и из-за границы.
Выставка NEXPO Tallinn важна именно потому, что повышает осведомленность людей и в более широком смысле отвечает на острые вопросы, касающиеся окружающей среды и будущего.
„Выставка NEXPO Tallinn важна именно потому, что повышает осведомленность людей и в более широком смысле отвечает на острые вопросы, касающиеся окружающей среды и будущего. Зеленые технологии развиваются только тогда, когда разные стороны договариваются между собой. Мы организовали выставку одновременно с проходившими в рамках Недели зеленых технологий международными конференциями, ориентированными на инвесторов, местные самоуправления, руководителей городов и экономических деятелей, которые тоже пришли ознакомиться с экспонентами“, – Теэле Йост надеется, что какая-нибудь зеленая технология взлетит именно благодаря NEXPO Tallinn.
Предприятия, предлагающие транспортные решения
Больше всего на NEXPO было представлено предприятий, которые тем или иным образом вносят вклад в транспортные решения для городского пространства, будь то транспортные средства или системы зарядки.
„По городам уже сейчас ездит большое количество различных современных транспортных средств, и глядя на представленные на NEXPO предприятия и их направленность, видно, что жизнь становится все многообразнее и возможностей все больше. Каждый выбор всегда имеет свой экологический след, но зеленые технологии предлагают решения, которые более персональны и меньше эксплуатируют природу, чем раньше. Я рада, что Таллинн создал мероприятие для популяризации инновационных и более экологичных решений. Более зеленое будущее необходимо для каждого человека и для планеты в целом“, – Теэле Йост отмечает, что на ярмарке среди прочего можно было ознакомиться с концепцией водородных заправочных станций и автомобилями, движущимися без водителя.
Удивленные лица, взрывы счастливого смеха и понимающие кивки можно было наблюдать, например, в боксе BeTriton, где дружелюбный латыш Айгарс Лаузис представлял свой велосипед-амфибию. „Это самый экологически безопасный способ открывать для себя чистую природу“, – подчеркивает владелец BeTriton большую значимость соединения электрического велосипеда и лодки. Цель Лаузиса – не только продавать свои велосипеды-амфибии, но и найти партнеров среди местных самоуправлений или туристических компаний, которые летом начали бы сдавать его изобретение в аренду туристам.
„Благодаря электроприводу его можно легко завести где угодно, а ночью превратить транспортное средство в лодку и наслаждаться сном на воде или передвигаться дальше по реке“, – увлеченно рассказывал мужчина о синей чудо-машине, в которой могут комфортно спать двое взрослых. Прокат велосипеда-амфибии опробован уже и в Латвии, и в Литве, и он становится все более популярным среди людей. „Безусловно, это решение могли бы запустить и некоторые эстонские самоуправления или туристические организации. Это популяризирует экологичный и по-настоящему универсальный туризм“, – сказал Лаузис.
Технологии, которые позволяют полностью использовать ресурсы
„Мы построили в Маарду биогазовый завод, но также знаем, как адаптировать для этого и старые здания“, – воодушевленно рассказывал в большом выставочном боксе представитель BioWoima OY, как можно сохранять окружающую среду, используя биоотходы. Благодаря строительству завода в Маарду теперь из биоотходов жителей Таллинна можно производить почти два миллиона кубометров биогаза в год. Можно подумать, что это специфическая сфера и в боксе было маловато посетителей, но все как раз наоборот: к технологическим решениям для производства биогаза был большой интерес как со стороны местных, так и зарубежных предприятий.
Компания Shroomwell, ранее называвшаяся Chaga Health, представила на NEXPO свой инновационный подход к миру грибов. „Пищевые добавки – это то, чем мы известны больше всего, но мы также хотим предложить владельцам лесов решения для того чтобы лес мог приносить доход, при этом без вырубки деревьев“, – говорит Сийм Кабритс, руководитель группы Shroomwell. Так, компания предлагает возможности создать березовый лес, где будет расти черный гриб чага, и посадить в лесных угодьях саженцы, вокруг которых вскоре вырастут лисички.
Среди прочих инноваций в сфере строительства, например, эстонское предприятие GScan, которое использует в своей работе космическое излучение и создало мюонный сканер, с его помощью можно изучать конструкции зданий, не вскрывая их. GScan также участвует в двух важных для Таллинна проектах – Test in Tallinn и Tallinovation, в рамках которых с помощью мюонных сканеров исследуются внутренние конструкции зданий.
Важное событие для молодежи
Утреннее время на ярмарке было ориентировано на молодежь: NEXPO Tallinn посещали школьные группы. Экскурсии для школьников проводили Франц Мальмстен и Яана Хинно, которые знакомили молодых людей с деятельностью участвовавших в ярмарке предприятий, а также шире со сферой зеленых технологий.
Было заметно, что молодым людям очень интересна сфера зеленых технологий и связанные с ней новые возможности, они участвовали с большим любопытством.
„Было заметно, что молодым людям очень интересна сфера зеленых технологий и связанные с ней новые возможности, они участвовали с большим любопытством. Были молодые люди, осматривавшие выставку просто с искренним любопытством, но также и те, кто мысленно уже взвешивал различные профессиональные возможности и нащупывал темы, над которыми самому можно было бы начать работать в будущем. Для молодежи важно, чтобы жизнь и работа имели больший смысл, деньги не являются достаточным мотиватором. В работе должна быть миссия улучшить мир или привести в порядок что-то большое“, – Теэле Йост подчеркивает, что понимание будущего молодыми людьми больше основано на чувстве миссии, чем у предыдущих поколений.
И в течение всех дней выставки сотрудники NEXPO проводили экскурсии и для обычных посетителей.
Меня даже немного удивило то, что доклады именно на научные темы были самыми популярны среди публики, и количество слушателей было самым большим.
Инклюзивная программа обсуждений и захватывающий питчинг
„Если программа среды была ориентирована скорее на молодежь, то четверг на NEXPO был посвящен научным темам. Меня даже немного удивило то, что доклады именно на научные темы были самыми популярны среди публики, и количество слушателей было самым большим. Например, в четверг можно было послушать о продовольственных инновациях, общинной энергетике и энергетических товариществах, переработке отходов, особенно промышленных, и новых технологиях в этой сфере“, – рассказывает Теэле Йост о содержательной программе выставки и добавляет, что по вечерам по окончании дискуссии итоги дня на сцене подводили известные эстонские музыканты.
Последний день NEXPO завершился увлекательной, динамичной и интерактивной игрой, которая позволила стартапам в режиме реального времени представиться оценочной комиссии. „Живую обратную связь неожиданно захватывающему питчингу дали судьи Ану Сагим, Владимир Свет, Хелери Попс, Тармо Карсна, а представлял предприятия Кристо Элиас.
Целью NEXPO было создать мероприятие, которое приближает зеленые технологии к каждому человеку, а также помогает легко найти новые решения для представления инвесторам, в дни выставки побывавшим в Таллинне благодаря нескольким конференциям, состоявшимся в Kотле культуры. Эти цели были очень успешно достигнуты“, – заключает Теэле Йост.