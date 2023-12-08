Итоги выставки инноваций NEXPO: завороженные лица гостей и представленные в Таллинне зеленые технологии, меняющие мир

„Я участвовала в подготовке этой выставки с самого начала, но во время ее работы ощутила, что это еще более увлекательно, чем я могла вообразить“, – делится координатор NEXPO Теэле Йост. В рамках выставки меняющие мир зеленые технологии представили почти 80 предприятий, в основном отечественных, но значительное число было и из-за границы.

Выставка NEXPO Tallinn важна именно потому, что повышает осведомленность людей и в более широком смысле отвечает на острые вопросы, касающиеся окружающей среды и будущего. Теэле Йост, координатор NEXPO

„Выставка NEXPO Tallinn важна именно потому, что повышает осведомленность людей и в более широком смысле отвечает на острые вопросы, касающиеся окружающей среды и будущего. Зеленые технологии развиваются только тогда, когда разные стороны договариваются между собой. Мы организовали выставку одновременно с проходившими в рамках Недели зеленых технологий международными конференциями, ориентированными на инвесторов, местные самоуправления, руководителей городов и экономических деятелей, которые тоже пришли ознакомиться с экспонентами“, – Теэле Йост надеется, что какая-нибудь зеленая технология взлетит именно благодаря NEXPO Tallinn.

Предприятия, предлагающие транспортные решения

Больше всего на NEXPO было представлено предприятий, которые тем или иным образом вносят вклад в транспортные решения для городского пространства, будь то транспортные средства или системы зарядки.

„По городам уже сейчас ездит большое количество различных современных транспортных средств, и глядя на представленные на NEXPO предприятия и их направленность, видно, что жизнь становится все многообразнее и возможностей все больше. Каждый выбор всегда имеет свой экологический след, но зеленые технологии предлагают решения, которые более персональны и меньше эксплуатируют природу, чем раньше. Я рада, что Таллинн создал мероприятие для популяризации инновационных и более экологичных решений. Более зеленое будущее необходимо для каждого человека и для планеты в целом“, – Теэле Йост отмечает, что на ярмарке среди прочего можно было ознакомиться с концепцией водородных заправочных станций и автомобилями, движущимися без водителя.