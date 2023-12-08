Здорово! Селевко возвращается из Хорватии с личным рекордом и бронзой

Ученик Ирины Кононовой набрал в короткой программе рекордные для себя 83.58 балла и занял промежуточное второе место. В произвольной программе Александр упал с четверного тулупа и набрал 140.66 балла, в сумме за две программы Селевко получил 224.24 балла, что позволило ему забрать итоговое третье место и бронзу турнира.