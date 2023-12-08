08.12.2023, 10:47
Здорово! Селевко возвращается из Хорватии с личным рекордом и бронзой
ФОТО: | Scanpix
Александр Селевко занял третье место на международном турнире серии челленджер Golden Spin по фигурному катанию в Загребе.
Ученик Ирины Кононовой набрал в короткой программе рекордные для себя 83.58 балла и занял промежуточное второе место. В произвольной программе Александр упал с четверного тулупа и набрал 140.66 балла, в сумме за две программы Селевко получил 224.24 балла, что позволило ему забрать итоговое третье место и бронзу турнира.
На первом месте расположился представитель Китая Боян Цзинь c 258.67 балла, а на втором - представитель Казахстана Михаил Шайдоров - 235.29.
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