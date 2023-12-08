В США построят площадку для уличного хоккея имени Овечкина

Вырученные средства пойдут на строительство площадки для игры в уличный хоккей с мячом (ball hockey), которую назовут в честь Овечкина. Она будет расположена в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

“Никогда не знаешь, может быть, там мы найдем нового Никласа Бэкстрема или Ти Джея Оши“, — сказал Овечкин.

На аукцион выставят 26 тренировочных джерси игроков „Вашингтона“, именные таблички и шайбы с автографами.На счету 38-летнего Овечкина, который играет в НХЛ с 2005 года, 827 голов и 672 передачи в 1369 матчах. В 2018 году Овечкин выиграл с „Вашингтоном“ Кубок Стэнли.

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